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04 октября 2023 года 08:36
"Мосбиржа" прорабатывает возможность выпуска ЦФА на произведения искусства
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Артем Геодакян/ТАСС
4 октября. FINMARKET.RU - Московская биржа прорабатывает возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на произведения искусства, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя площадки.. Ранее эту тему в ходе дискуссии на ярмарке современного искусства Cosmoscow обсуждал руководитель цифровых проектов и продуктов Мосбиржи Николай Труничкин. "Начать можно с учета арт-объектов на балансах участников, то есть выпустив ЦФА с гибридными правами на арт-объект, который учитывается на балансе компании", – предположил Труничкин. Он добавил, что уже сейчас есть примеры такого механизма на рынке. Следующим шагом, по его словам, может быть участие профессиональных инвесторов в таких сделках. Только после этого биржа начнет предлагать такого рода инвестиции физлицам, резюмировал Труничкин. "Труничкин напомнил, что с момента появления регулирования выпущено порядка 100 выпусков ЦФА общим объемом около 30 млрд руб. – рынок находится на этапе формирования, но это уже инструмент, которым можно торговать в свободном обращении. По мнению Труничкина, развитие ЦФА может решить проблему привлечения розничного инвестора даже на такой уникальный рынок, как объекты искусства. "Мы как площадка заинтересованы в становлении нового рынка, согласно исследованиям, 2-5% от портфелей крупных институциональных инвесторов готовы вкладывать средства в такие активы"», – добавил Труничкин. По его мнению, присутствие розничного инвестора может стать дополнительным стимулом развития рынка. Участник дискуссии и экс-директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сказал, что хороший пример регулирования нестандартизированных инструментов в российской плоскости – это кодекс этики финансовых аналитиков и его имплементация в профессиональной среде. "Мы в свое время создали ассоциацию финансовых аналитиков, в которую они могут войти добровольно как публичные лица. Однако в случае сомнений в неэтичности их рекомендаций или аналитических обзоров сообщество может само рассмотреть эти работы и исключить их из публичного перечня", – напомнил Лях. По его словам, именно поэтому первое, с чего можно начать, – это создать сообщество, которое может оценивать репутацию тех, кто оценивает арт-объекты, разработать этические стандарты и кодекс.
Опубликовано Финмаркет
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