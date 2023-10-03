Какие профессии находятся под угрозой исчезновения

3 октября. FINMARKET.RU - Главный тренд рынка труда - рекордно низкая безработица (3,3% по России), но острая нехватка квалифицированных кадров. В ближайшие годы такая ситуация, по мнению экспертов агентства КРОС, будет оставаться актуальной, пишет "Российская газета" . Сейчас на одного соискателя - специалиста высокой квалификации - приходится несколько вакансий (от трех до десяти в зависимости от профессии). Развитие искусственного интеллекта, цифровизации и роботизации усилит конкуренцию компаний в борьбе за нужные кадры, полагают эксперты. При этом в будущем возникнут риски "технологической безработицы" в связи с прогнозом отмирания ряда профессий из-за внедрения цифровых технологий. Решение вопроса - в масштабной переподготовке персонала.

По словам главы Минтруда России Антона Котякова, структура спроса на кадры меняется вслед за трансформацией экономики. "Наибольший спрос на кадры сложился на обрабатывающих предприятиях, в строительстве и на транспорте", - отметил министр.

"Цифровизация существенно влияет на изменение спроса на рабочие руки. Все чаще и чаще в телефонном разговоре мы слышим голос не работника колл-центра, а голос электронного помощника", - напоминает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он добавляет, что постепенно в практику торговли входит использование технологии бескассового обслуживания, что вытесняет с рынка труда живого кассира.

Под угрозойпереводчиков. "Умные" камеры и смартфоны с голосовыми помощниками позволяют получать и письменный, и устный перевод.

В перспективе десяти лет профессия курьера тоже станет редкой, на смену придут автоматические дроны, считает эксперт. А применение новых технологий в области обработки материалов - 3D-принтеры - поставит под вопрос необходимость таких профессий, как каменщик, токарь, фрезеровщик.