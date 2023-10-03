3 октября. FINMARKET.RU - В России ускорился рост цен на ювелирные украшения: в 2023 году средняя стоимость проданного изделия из золота выросла в годовом выражении примерно на 10%, а из серебра – на 15%. При этом потребительский спрос сместился в сторону более доступного серебра: на него приходится 75% покупок. Такие данные привели "Независимой газете" в Ассоциации ювелиров. По уточнению экспертов, приобретение украшений именно с инвестиционной целью обычно не оправдано. Зато, как сообщили представители ломбардного бизнеса, сейчас востребована такая услуга, как скупка и переработка лома драгметаллов для поставки чистого золота в банки в форме инвестиционных слитков.

Рынок ювелирной розницы в РФ преодолел негативную динамику прошлого года и за январь – август 2023 года уже вырос на 1,6% к тому же периоду 2022 года. Это следует из обзора, подготовленного Ассоциацией ювелиров (на долю ее участников приходится 40% производства ювелирных изделий из золота и 50% розничных продаж).

По данным Ассоциации ювелиров, в среднем за год в России совершают покупки ювелирных изделий от 25 до 30 млн человек. "«С точки зрения доходов вовлечены широкие слои населения, но потребление изделий, конечно, несколько отличается в зависимости от уровня дохода, – пояснил гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов. – В среднем стоимость золотого ювелирного изделия составляет около 25% от среднемесячного подушевого дохода, серебряного – менее 5%".

В частности, по его данным, средняя цена проданного изделия из золота в 2023 году выросла по отношению к 2022-му примерно на 10% и составила около 13 тыс. руб., а из серебра – на 15%, примерно до 2 тыс. руб. «В 2022 году рост стоимости был более умеренным и составлял около 5%», – уточнил Серов.