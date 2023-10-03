Правительство обсуждает варианты повышения демпфера

3 октября. FINMARKET.RU - Правительство продолжает обсуждение новых параметров демпфера в условиях топливного кризиса. Так, несколько источников "Коммерсанта" рассказали, что одним из возможных вариантов корректировки формулы демпфера является повышение коэффициента, который с сентября был понижен с 1 до 0,5, до почти прежнего уровня — в диапазоне 0,8–1.

По словам одного из собеседников издания, в планах правительства ускорить процедуру принятия скорректированного демпфера, чтобы тот фактически заработал уже с ноября.

Это предполагает принятие поправок к Налоговому кодексу в октябре, официальное вступление в силу с декабря, при этом выплаты за ноябрь будут сделаны задним числом.

О том, что правительство предлагает увеличить этот коэффициент для снижения оптовых цен внутри РФ, 27 сентября заявлял вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Конкретные параметры корректировок он не назвал.

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