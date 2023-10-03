Автопроизводители не сумели заметно увеличить локализацию продукции

3 октября. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские производители легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей не сумели заметно увеличить локализацию своей продукции после ухода с рынка западных, корейских и японских автоконцернов в 2022 г. Это следует из заключений Минпромторга, с которыми ознакомились "Ведомости" . Существенно увеличить отечественную составляющую смог только "АвтоВАЗ".

Балльная оценка степени локализации в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором "российскости" выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и госпрограммах поддержки спроса. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн также получает промсубсидии, частично компенсирующие утильсбор. Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии (СПИК 1.0), составляет 7000.

самой продаваемой в России легковой машины - Lada Granta на 20 июля 2023 г. (последнее из доступных заключений Минпромторга) составила 5135 баллов. Еще в начале сентября 2022 г. Granta набирала 3741 балл.

Затраты на НИОКР также помогли существенно нарастить локализацию моделей Niva Legend и Niva Travel. По словам представителя "АвтоВАЗа", основной вклад в эти результаты внесли локализованные электронные компоненты.

Локализация основной модельной линейки Ульяновского автозавода(УАЗ; входит в группу "Соллерс") за год с сентября 2022 г. незначительно снизилась либо осталась на прежнем уровне.

Сравнение сопоставимых по датам заключений на продукцию группы ГАЗ за 2022 и 2023 гг. показывает разнонаправленную динамику. Например, локализация машин "Скорой помощи" на базе "Газель Next" с бензиновым двигателем снизилась с 4124 до 3771 балла. А по дизельному фургону "Газель Next" баллы выросли с 3209 до 3361.

Процесс локализации большинства компонентов, которые ранее не производились в РФ, в лучшем случае может занять 2-3 года, для сложных агрегатов - 3-5 лет, говорит руководитель практики по работе с транспортными предприятиями Kept Сергей Казачков. Нужно провести соответствующие НИОКР, найти под них производство, изготовить, протестировать, сертифицировать, перечисляет эксперт.