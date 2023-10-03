Взнос для уходящих из РФ компаний возрастет до 15%

3 октября. FINMARKET.RU - Для уходящих из России компаний увеличат размер добровольного взноса в бюджет с 10 до 15%, сообщил "Известиям" директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Доля будет высчитываться от полной рыночной стоимости активов организации. По словам спикера, комиссия уже приняла такое решение. В ближайшее время его опубликуют. "Известия" направили запрос в правительство.

Сейчас иностранные предприятия для выхода с рынка РФ должны получить разрешение специальной комиссии Минфина. В марте 2023-го она обязала недружественных нерезидентов при продаже активов выплачивать. Его величина - не менее 10% рыночной стоимости активов. Такой размер устанавливают для сделок с дисконтом более 90%. Если скидка меньше, то размер выплаты составляет не менее 5% от рыночной стоимости активов организации. Представители некоторых министерств выступали за увеличение сбора до 15%, сообщал в конце июля глава Минфина Антон Силуанов.

Поступления в госказну от сборов уходящих компаний должны составить 114,5 млрд рублей за 2023 год. Такая сумма зафиксирована в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. По состоянию на 22 сентября доходы от этой статьи уже достигли 73,3 млрд рублей.

При этом в следующем году от сбора ожидается всего 2,1 млрд рублей. А 2025-2026 годах, по прогнозам властей, таких поступлений вообще не будет, следует из финансового документа.

Мера призвана замедлитьиностранного бизнеса из страны, считают эксперты. По их мнению, условия продажи зарубежных активов могут продолжить ужесточать. В этом году безвозмездные сборы с бизнеса принесут в госказну 114 млрд рублей, такая сумма заложена в бюджете. Главным образом это как раз поступления от продажи иностранцами активов в РФ.