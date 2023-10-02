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02 октября 2023 года 10:25
Рейтинг крупнейших инокомпаний в РФ возглавила "Леруа Мерлен"
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Сергей Карпухин/ТАСС
2 октября. FINMARKET.RU - Forbes составил ежегодный список 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2022 года. Французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен" с выручкой 529,7 млрд руб. заняла первое место в рейтинге, год назад она находилась на втором месте. Бывший лидер — немецкий автомобильный производитель Volkswagen Group — покинул российский рынок. Leroy Merlin основана в 1923 году и сегодня входит во французскую Groupe ADEO, занимающую 1-е место в Европе и 3-е в мире по продажам на рынке товаров D. I. Y. (Do-It-Yourself, "Сделай сам"). Группа объединяет 10 брендов. В России первый магазин Leroy Merlin был открыт в 2004 году. Сейчас у компании в России 112 магазинов в 66 городах России, они обеспечивают работой 45 000 человек. В марте 2023 года Groupe ADEO заявила о передаче управления российским бизнесом местному топ-менеджменту. Второе место за JT Group — 432,6 млрд руб. (Япония, табачная промышленность). Третье место занял Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, табачная промышленность); Рейтинг, как говорится в сообщении его составителя, обновился почти наполовину — 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в России, их место заняли новые участники — прежде всего из Китая, Турции и даже Белоруссии. Самое большое представительство в рейтинге сохранили компании из США Впервые в рейтинге появились компании из Таиланда, Казахстана и Белоруссии. Но, как подчеркивается "главным бенефициаром изменений в экономике стали китайские корпорации". В рейтинг также вошли ряд компаний, которые остаются «дочками» иностранных холдингов, но при этом в них введено временное управление Росимущества.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, инокомпании, рейтинг
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