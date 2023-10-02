Расходы "детского бюджета" оценены в 3 трлн рублей

2 октября. FINMARKET.RU - Расходы "детского бюджета" в 2024 году составят 3 трлн рублей, следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы", опубликованных Минфином. Как пишут "Ведомости", сумма на 200 млрд превышает траты текущего года.

включил восемь пунктов в "детскую" статью расходов: материнский капитал, единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, создание условий для трудовой деятельности родителей малолетних детей, сохранение репродуктивного здоровья населения и ряд других.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв считает, что за счет роста расходов "детского бюджета" благосостояние населения не повысится. "Выплаты помогут им сохранить тот уровень жизни, который у них есть сейчас", - отметил он. Помимо прямой финансовой поддержки один из способов улучшить благосостояние семей с детьми - создавать для родителей условия и стимулы для участия на рынке труда, отметила экономист, автор Telegram-канала "Твердые цифры" Елена Ахмедова. Еще одной мерой мог бы стать вычет на НДФЛ для работающих родителей с небольшими доходами.