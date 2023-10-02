Возобновлена выдача льготной сельской ипотеки под 3%

2 октября. FINMARKET.RU - Минсельхоз возобновил согласование заявок по программе "Сельская ипотека" - процедура осуществляется в штатном режиме, сообщили "Российской газете" в министерстве.

О том, что уполномоченные банки перестали выдавать льготную сельскую ипотеку, Минсельхоз сообщил 25 августа.

"Часть денег действительно закончилась. У нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки (сейчас 13%). Тем не менее мы в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать кредиты", - сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам в начале сентября.

Но 20 сентября на правительственном часе в Госдуме он сообщил, что "ресурсы нашли", не уточнив, в каком объеме и каков источник.

Программа льготной сельской ипотеки действует во всех регионах страны, за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Максимальная ставка по программе составляет 3% годовых, при этом в приграничных территориях она снижена до 0,1%. Заемщиками могут стать россияне в возрасте от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности.

В опорных населенных пунктах с населением до 30 тыс. человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита - 100 тыс. руб., выдается он максимум на 25 лет.

В начале июля правительство скорректировало параметры сельской ипотеки - в частности, увеличило максимальный размер кредита вдвое (с 3 до 6 млн руб.) и предусмотрело возможность строительства домов из готовых домокомплектов. Действуют и прежние варианты использования сельской ипотеки - например, на покупку уже готового дома, построенного не ранее чем за 3-5 лет до оформления кредита.