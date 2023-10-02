Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда 1,7 млн человек

2 октября. FINMARKET.RU - Благодаря повышению возраста выхода на пенсию вчисло пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчеты РАНХиГС. Как следует из доклада, в 2018–2023 годах численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 млн человек, в том числе за счет повышения пенсионного возраста, и к началу 2023 года достигла 34,2 млн человек.

Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда — за 2018–2022 годы он получил дополнительно 1,7 млн человек. При этом большая часть из них сумели найти себе работу — уровень безработицы среди россиян старшего возраста в 2022 году был ниже, чем в 2018 году.

Между тем, по расчетам Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ранее писал "Ъ"), влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда было несколько слабее, из-за того что большинство пожилых людей и до реформы продолжали работать после выхода на пенсию. В результате, в то время как показатели уровня участия в рабочей силе женщин в возрасте 55–56 лет и мужчин в возрасте 60–61 года выросли на 10–15 процентных пунктов (п. п.), прирост рабочей силы в 2020–2021 годах составил только 700 тыс. человек