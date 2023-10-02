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02 октября 2023 года 08:59
В России могут ввести единый тариф социальных отчислений
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Наталья Сомова/ТАСС
2 октября. FINMARKET.RU - В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений, размер которого должен составить 30% от заработной платы работника. Как выяснили "Известия", такой законопроект будет внесен в Госдуму 2 октября. "Сегодня на повестке дня в России стоит острая проблема дефицита внебюджетных фондов. На наш взгляд, решить ее можно путем введения единого тарифа социальных отчислений во внебюджетные фонды вне зависимости от заработной платы работника в размере 30%", - рассказал "Известиям" один из авторов законопроекта, лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Как напомнил Миронов, сегодня в России действует регрессивная система тарифов. Базовый составляет 30%. Взимается он с заработной платы до 1 917 000 рублей в год. Со всего, что выше, платится почти вдвое меньше - 15,1%. "Мы считаем, что взимать уменьшенный в два раза социальный взнос с высоких зарплат абсолютно неправильно и несправедливо. Много лет назад такая система вводилась, чтобы легализовать серые зарплаты. На уровне государства было принято решение сделать так, чтобы работодателям было выгодно и отчасти необременительно платить пониженные социальные взносы с высоких зарплат", - пояснил депутат. А сейчас проблема серых зарплат не такая серьезная, поэтому необходимо применить новые меры, которые помогут погасить дефицита внебюджетных фондов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, соцотчисления, тариф
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