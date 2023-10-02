В России могут ввести единый тариф социальных отчислений

2 октября. FINMARKET.RU - В России предлагают ввести единыйсоциальных отчислений, размер которого должен составить 30% от заработной платы работника. Как выяснили "Известия" , такой законопроект будет внесен в Госдуму 2 октября.

"Сегодня на повестке дня в России стоит острая проблема дефицита внебюджетных фондов. На наш взгляд, решить ее можно путем введения единого тарифа социальных отчислений во внебюджетные фонды вне зависимости от заработной платы работника в размере 30%", - рассказал "Известиям" один из авторов законопроекта, лидер фракции "Справедливая- За правду" Сергей Миронов.

Как напомнил Миронов, сегодня в России действует регрессивная система тарифов. Базовый составляет 30%. Взимается он с заработной платы до 1 917 000 рублей в год. Со всего, что выше, платится почти вдвое меньше - 15,1%.

"Мы считаем, что взимать уменьшенный в два раза социальный взнос с высоких зарплат абсолютно неправильно и несправедливо. Много лет назад такая система вводилась, чтобы легализовать серые зарплаты. На уровне государства было принято решение сделать так, чтобы работодателям было выгодно и отчасти необременительно платить пониженные социальные взносы с высоких зарплат", - пояснил депутат.

А сейчас проблема серых зарплат не такая серьезная, поэтому необходимо применить новые меры, которые помогут погасить дефицита внебюджетных фондов.