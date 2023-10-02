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02 октября 2023 года 08:45
Разработчики смартфонов обсуждают возможность создания отраслевого консорциума
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Виталий Невар/ТАСС
2 октября. FINMARKET.RU - Участники рынка мобильной разработки обсуждают возможность создания отраслевого консорциума. Он призван координировать программы развития мобильных технологий на федеральном уровне. Такое предложение содержится в письме гендиректора АНО "Цифровая экономика" Сергея Плуготаренко, которое было отправлено в конце сентября крупнейшим разработчикам приложений и производителям смартфонов, пишут "Ведомости". Получатели письма - 31 компания, включая "Яндекс", VK, "Ростелеком" и др. Получение письма подтвердили представители производителя электроники Fplus и разработчика ПО "Мойофис". Как следует из письма, "Цифровая экономика" предлагает создать оператора системы российских мобильных сервисов (РМС) "в формате консорциума с организационно-правовой формой непубличного АО". Новая структура должна, с одной стороны, заняться разработкой SDK (software development kit, т. е. наборов инструментов для разработки приложений для конкретных операционных систем) и новых мобильных сервисов, а с другой - лицензировать такие разработки других компаний и формировать "интегрированный пакет РМС" для производителей устройств. Для создания оператора понадобится новая АНО с участием крупнейших отраслевых компаний, отмечается в письме. Эта АНО должна будет обеспечить "координацию и продвижение российской мобильной платформы". Почему эти функции не могут выполнять действующие отраслевые ассоциации и общественные объединения, включая саму "Цифровую экономику", в письме не указывается. Как отмечается в письме, даже предустановка набора российских приложений на импортируемые в РФ смартфоны "не решает задачу снижения зависимости от иностранных экосистем на потребительском рынке". Для перехода к использованию российских смартфонов с российскими ОС в госсекторе и для стимулирования спроса в крупнейших госкомпаниях необходим комплекс госмер поддержки, пишет Плуготаренко. "Успешная конкуренция российских производителей смартфонов и мобильных ОС с иностранными компаниями вне регулируемого рынка госсектора, госкомпаний и субъектов критической информационной инфраструктуры не представляется вероятной", - говорится в документе. Исправить это положение может появление "собственного пакета РМС и фрагментации рынка мобильных ОС", считают авторы письма. Пока инициатива не нашла поддержки среди больших компаний.
Опубликовано Финмаркет
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