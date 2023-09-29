На рынке ипотеки видны признаки перегрева

29 сентября. FINMARKET.RU - Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования, сообщила главаЭльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

"В ипотеке мы видим признаки перегрева.растет темпами, если брать 12 месяцев, 30%. Это высокие темпы", - сказала Набиуллина.

"Здесь, конечно, нас беспокоит и качество кредитов, и влияние их на рынке жилья", - добавила она.

Банки, по предварительным данным ЦБ, в августе выдали ипотечные кредиты на рекордные 849 млрд руб., что на 30% больше июльского показателя (в июле выдано 647 млрд руб.). Регулятор отмечал, что такой рост свидетельствует о перегреве рынка, но ЦБ ожидает, что к концу года темп несколько замедлится, в том числе, из-за роста ставок и действия макропруденциальных надбавок.

ЦБ с 1 октября повышает макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Регулятор ожидает, что это улучшит структуру кредитования и сделает рост в этом сегменте более сбалансированным.

Банк России будет следить за качеством ипотечного кредитования, при необходимости готов ужесточать меры регулирования, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем пристально следить за качеством ипотеки, это очень важный вопрос, чтобы не допускать системных рисков", - сказала Набиуллина.

"Если будет необходимость, будем принимать более жесткие меры", - добавила она.

Набиуллина также отметила, что Банк России отмечает уход банков от недобросовестных практик на рынке ипотеки, но видит элементы схемности.

"Я снова должна сказать о недобросовестных практиках на рынке ипотеки. Вы прекрасно знаете, вы, наверное, обращали внимание, на ипотеку от застройщика с нулевой ставкой. Сейчас видим, что сейчас такие совсем явные схемы ушли в прошлое", - сказала Набиуллина.

"После того, как мы закрутили регулирование, завышение цен не является таким сильным, как было раньше, но, тем не менее, есть элементы схемности", - добавила она.

В прошлом году широкое распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигались за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платил банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками, отмечал ЦБ.

Среди распространенных схем Набиуллина отметила так называемый кэшбэк. "Комиссия застройщика или банка, мы считаем, не могут использоваться в качестве первоначального взноса. То есть не признаваться надлежащим источником первоначального взноса, потому что по сути это не первоначальный взнос, который используется таким образом",

Кроме этого, по мнению ЦБ, банк-кредитор не может получать вознаграждение от продавца недвижимости за факт снижения процентной ставки по кредиту.

"Мы не против снижения процентных ставок по кредитам, мы за. Но это должно быть очень честно, а не связано с завышением цены квартиры", - сказала Набиуллина.