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29 сентября 2023 года 09:40
Суды стали относиться к банкротящимся гражданам мягче
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
29 сентября. FINMARKET.RU - По подсчетам Федресурса, за все время существования в РФ института персонального банкротства - с октября 2015 года до 1 сентября 2023 года - суды признали банкротами 972,96 тыс. человек. В России механизм два года назад дал отчетливый крен в сторону кредиторов: суды жестко боролись с любыми "нечестными попытками" войти в банкротство, часто приравнивая безграмотность и нерасторопность к недобросовестности, отказывая гражданам в списании долгов. Однако в 2022-2023 годах тренд развернулся. Суды стали относиться к гражданам мягче и благосклоннее, пишет "Коммерсантъ". По данным судебного департамента при ВС, доля граждан, которых не освобождают от обязательств с 2018 года, снизилась вдвое, с 2% (576 человек из 29 432 обанкроченных) до 1% (2103 человека из 198 779) в 2022 году. Руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский подчеркивает, что "банкротство граждан в РФ наконец-то стало потребительским, а не предпринимательским". В первые годы работы этого механизма им часто пользовались предприниматели и поручители по корпоративным кредитам, которые тщательно готовились к процедуре и нередко выводили активы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, граждане, банкротство
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