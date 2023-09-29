Бизнес обяжут обеспечивать жильем мигрантов

29 сентября. FINMARKET.RU - Работодателей, нанимающих трудовых мигрантов, обяжут обеспечить их жильем. Речь идет об общежитиях, квартирах, домах. Любая форма возможна, главное - официально регистрировать гостей по месту жительства. Такой законопроект члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесут на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию, пишут "Известия"

"Сейчас нередко трудовых мигрантов десятками заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики, не регистрируют и не контролируют, - сказал газете один из разработчиков документа, член комитета Сергей Колунов. - Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно".

По его словам, необходимо повысить контроль за трудовыми мигрантами, а зарегистрированного человека найти легко, потому что место его проживания известно. "За мигрантов будут отвечать их, - подчеркнул Колунов. - Или работодатель будет контролировать приглашенных работников, или будет платить рублем и собственной репутацией".

За нарушение норм закона предлагается штраф для должностных лиц от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 400 тыс. до 500 тыс. Кроме того, в отношении юрлиц сможет применяться административное приостановление деятельности на срок от 30 до 90 суток.

Колунов также отметил, что работодателю будет дано право самостоятельно решать, как платить за жилье: за свой счет или вычитать из зарплаты мигрантов.