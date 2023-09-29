"Мосбиржа" запустит собственные индексы цен на бриллианты

29 сентября. FINMARKET.RU - Московская биржа планирует в октябре-ноябре т. г. запустить собственныецен на. Об этом вчера заявил "Ведомостям" на Московском финансовом форуме управляющий директор по монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский.

Новые индексы биржа представила в ходе форума. Согласно презентации Мосбиржи, будет запущено четыре индекса. Два будут долларовыми: индекс корзины бриллиантов MOEX Diamond Box Index (массой от 0,3 до 1,99 карата) и индекс инвестиционных бриллиантов MOEX Invest Diamonds Index (от 2 до 9,9 карата). Еще будет два аналогичных индекса в рублях - MOEX Diamond Box Russian Rubles Index и MOEX Invest Diamonds Russian Rubles Index. Котировки будут рассчитываться раз в неделю.

Впервые индекс будет рассчитан 3 октября 2023 г. При этом если бы индексы уже рассчитывались, то за последние 12 месяцев (с 3 октября 2022 г.) расчетное значение индекса корзины бриллиантов в рублевом выражении, согласно презентации, увеличилось бы на 47% до 1471 пункта, а индекса инвестиционных бриллиантов - на 67% до 1665 пунктов.

Как отметил Аршавский в ходе презентации индексов на МФФ-2023, при их расчете будет учитываться стоимость каждого отдельного бриллианта на основе комбинации четырех параметров - формы, цвета, качества (чистоты) и размера (так называемая система оценки 4С). Индексы будут основываться на данных "от ведущих российских участников рынка бриллиантов". Котировки будут отражатьна бриллианты не только в России, но и на международных рынках, пояснил Аршавский "Ведомостям" в кулуарах форума.

По оценке Мосбиржи, запуск индексов позволит впоследствии выпустить цифровые финансовые активы на бриллианты. Это серьезно расширит возможности вложения средств в бриллианты для частных инвесторов, так как минимальный размер инвестиций снизится до 1000 руб., пояснил Аршавский. Он добавил, чтоактивно участвует в разработке национальных индикаторов: в настоящее время запущено порядка 300 индикаторов на финансовом и товарном рынках.

В 2022 году правительство в рамках поддержки инвестиций в бриллианты с 1 октября 2022 г. отменило налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке этих драгоценных камней у банков физлицами. По данным Минфина, благодаря отмене НДС число сделок по покупке инвестбриллиантов в 1-м полугодии 2023 г. почти сравнялось с результатом всего 2022 года, а рублевая доходность инвестиций в бриллианты менее чем за год увеличилась на 40-80%. Об этом сообщила на ММФ-2023 директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Юлия Гончаренко. Сейчас продажи инвестбриллиантов ведут 16 российских банков.