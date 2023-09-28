Продавцам отечественных брендов вернут часть аренды в ТЦ

28 сентября. FINMARKET.RU - В этом году вмогут появиться модные "островки" с российскими брендами, арендные ставки для которых будут субсидировать власти. Этот вопрос уже прорабатывает Корпорации МСП, пишут "Известия"

Речь идет о концепции торговли, которая схожа с фермерским рынком, где на одной территории представлены сразу несколько производителей, рассказал газете глава "Ивановской текстильной компании" Юрий Шилов, идейный вдохновитель этого проекта. В качестве аналогии эксперт привел в пример екатеринбургский универмаг Bolshoy, на территории которого представлено около 100 отечественных брендов.

Так, продукция наших дизайнеров должна продаваться на площадке модных "островков" в 2-2,5 тыс. кв. м. Причем их будут открывать в городах-миллионниках, подбор торговых центров уже начался: на первом этапе могут запустить до 10 универмагов. В проект будут отбирать компании, которые представляют товары легкой промышленности в среднем ценовом сегменте.

"Такие площадки должны подхлестнуть развитие локальных брендов - мы намерены помочь им дорасти до федеральных имен: власти смогут компенсировать отечественным дизайнерам часть затрат по арендной плате - например, до 20%, этот вопрос как раз сейчас прорабатывают с Корпорацией МСП, - пояснил Шилов.

Корпорация действительно работает над этим проектом - вопрос модных "островков" уже обсуждают с регионами и отечественными торговыми марками, пояснил "Известиям" ее гендиректор Александр Исаевич. Спрос на продукцию российских марок вырос после ухода иностранных компаний, поэтому запуск новой концепции становится максимально актуальным.

Эксперты полагают, что проект сможет составить конкуренцию китайским и турецким производителям. При этом они отмечают, что для успешного развития локальных марок необходим высокий трафик, а значит, и удачное расположение торговых точек.