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28 сентября 2023 года 09:32
Скоро начнется маркировка косметики и бытовой химии
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Николай Галкин/ТАСС
28 сентября. FINMARKET.RU - Маркировка косметики и бытовой химии в ближайших планах Минпромторга, заявил вице-премьер - глава ведомства Денис Мантуров. Он также сообщил, что маркировку планируется распространить на титановую продукцию, средства реабилитации, икру, оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, пишет "Российская газета". Министр отметил, что система маркировки была создана для борьбы с контрафактом и некачественными товарами, но эффект от ее внедрения получает и бюджетная система страны. С момента запуска системы прямые и косвенные налоговые поступления составили 471 млрд рублей, сказал Мантуров. По его словам, фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. Сегодня маркировка охватывает 16 категорий товаров. Благодаря ей доля нелегальной парфюмерной продукции сократилась на четверть, обуви - на треть, почти в два раза снизилась доля контрафакта по шинам и покрышкам. Выявлено около 450 подпольных производителей на рынке воды. На треть выросла собираемость налогов по молочной продукции. В прошлом году с помощью маркировки удалось в три раза снизить продажи просроченных лекарств, существенно сократился черный рынок дорогостоящих препаратов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, химия, маркировка
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