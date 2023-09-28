Скоро начнется маркировка косметики и бытовой химии

28 сентября. FINMARKET.RU -косметики и бытовой химии в ближайших планах Минпромторга, заявил вице-премьер - глава ведомства Денис Мантуров. Он также сообщил, что маркировку планируется распространить на титановую продукцию, средства реабилитации, икру, оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, пишет "Российская газета"

Министр отметил, что система маркировки была создана для борьбы с контрафактом и некачественными товарами, но эффект от ее внедрения получает и бюджетная система страны. С момента запуска системы прямые и косвенные налоговые поступления составили 471 млрд рублей, сказал Мантуров. По его словам, фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы.

Сегодня маркировка охватывает 16 категорий товаров. Благодаря ей доля нелегальной парфюмерной продукции сократилась на четверть, обуви - на треть, почти в два раза снизилась доля контрафакта по шинам и покрышкам. Выявлено около 450 подпольных производителей на рынке воды. На треть выросла собираемость налогов по молочной продукции.

В прошлом году с помощью маркировки удалось в три раза снизить продажи просроченных лекарств, существенно сократился черный рынок дорогостоящих препаратов.