Корректировка льгот при преференциальных режимах стала предметом споров

28 сентября. FINMARKET.RU - Инициатива Минфина о корректировке регулирования преференциальных режимов - особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития и других - вызвала возражения у некоторых регионов. Также поправки не поддерживают в Минэкономразвития, пишет "Коммерсант"

Минфин разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предложив ограничить для новых резидентов, которые получат такой статус после 1 января 2024 года, сумму налоговых льгот (обычно речь идет о налогах на прибыль, имущество и землю) размером фактических расходов на капитальные вложения и НИОКР. Как пояснили в Минфине, идея законопроекта - в соблюдении баланса интересов государства и резидентов:"не должны направляться на увеличение дивидендов и собственное обогащение, а должны идти на создание новых рабочих мест, инвестиции, НИОКР".

В Минэкономики с такой "донастройкой" не согласны, следует из отзыва ведомства на проект . Там полагают, что предложенный механизм "противоречит логике функционирования и целям создания префрежимов" и не учитывает специфику реализации проектов, на поддержку которых эти режимы настроены. Льготные зоны создаются для решения различных задач (от привлечения инвестиций на территории с низким уровнем социально-экономического развития до поддержки приоритетных отраслей регионального развития), и стимулирование капвложений "само по себе не является самоцелью" их работы, отмечает ведомство.