.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 97,0018 руб.
28 сентября 2023 года 08:32
У российских компаний вырос спрос на самозанятых
|0
Олег Елков/ТАСС
28 сентября. FINMARKET.RU - Российские компании стали охотнее нанимать самозанятых в этом году - спрос на них вырос на четверть. Это следует из результатов совместного исследования hh.ru и YouDo, пишут "Известия". Если в 2022 году около 11 тыс. работодателей создали хотя бы одну вакансию на hh.ru с упоминанием этой категории, то в 2023-м таких было уже более 14 тыс., сказано в исследовании hh.ru и YouDo. В целом число вакансий для этой категории увеличилось на 18% по сравнению с 2022-м. По данным hh.ru, самая популярная область, в которой компании ищут эту категорию работников, - транспорт и логистика. При этом 61% опрошенных самозанятых сообщили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У 23% заработки увеличились незначительно, у 11% остались на прежнем уровне, лишь у 5% снизились. Согласно исследованию, самое привлекательное для компаний в сотрудничестве с самозанятыми - простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), легкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%). Эксперты полагают, что таким образом бизнес оптимизирует налоговую нагрузку, поскольку за работающих на себя не нужно платить страховые взносы. Кроме того, их привлекают для сезонных задач в условиях дефицита кадров. При этом самозанятые, в отличие от устроенных по трудовому договору, лишены отпусков и больничных. Бизнес ожидает, что число контрактов с работающими на себя будет только расти. Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в 2019 году. Эксперимент о введении НПД будет действовать до 2028 года. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что режим планируют продлить и после, но конкретные условия будут обсуждаться.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, компании, самозанятые, спрос
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.