У российских компаний вырос спрос на самозанятых

28 сентября. FINMARKET.RU - Российскиестали охотнее нанимать самозанятых в этом году -на них вырос на четверть. Это следует из результатов совместного исследования hh.ru и YouDo, пишут "Известия" . Если в 2022 году около 11 тыс. работодателей создали хотя бы одну вакансию на hh.ru с упоминанием этой категории, то в 2023-м таких было уже более 14 тыс., сказано в исследовании hh.ru и YouDo. В целом число вакансий для этой категории увеличилось на 18% по сравнению с 2022-м. По данным hh.ru, самая популярная область, в которой компании ищут эту категорию работников, - транспорт и логистика.

При этом 61% опрошенных самозанятых сообщили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У 23% заработки увеличились незначительно, у 11% остались на прежнем уровне, лишь у 5% снизились.

Согласно исследованию, самое привлекательное для компаний в сотрудничестве с самозанятыми - простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), легкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).

Эксперты полагают, что таким образом бизнес оптимизирует налоговую нагрузку, поскольку за работающих на себя не нужно платить страховые взносы. Кроме того, их привлекают для сезонных задач в условиях дефицита кадров. При этом, в отличие от устроенных по трудовому договору, лишены отпусков и больничных. Бизнес ожидает, что число контрактов с работающими на себя будет только расти.

Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в 2019 году. Эксперимент о введении НПД будет действовать до 2028 года. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что режим планируют продлить и после, но конкретные условия будут обсуждаться.