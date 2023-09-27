В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%

Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%

В августе 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 5,4% по сравнению с августом 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июле рост показателя составлял 4,9%, в июне - 5,8%, в мае - 6,7%, в апреле - 4,9% (5,2%), в марте - 0,9%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,9%.

В январе-августе повышение показателя составило 3%.

По сравнению с июлемв июле увеличилось на 2,0%.

С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2023 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,3% по сравнению с июлем после сокращения на 0,1% месяцем ранее.

Динамика показателя за августе оказалась лучше прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предусматривал повышение промпроизводства на 4,7% в годовом выражении.

В 2023 году экономисты ожидают рост промпроизводства на 3,2% (месяц назад предполагалось также 3,2%). Прогноз Минэкономразвития (от апреля) более консервативный - рост промпроизводства на 0,2% в 2023 году, но в ближайшее время будет очевидно уточнен с существенным увеличением.

В августе 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, в энергетическом секторе и в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, отмечает Росстат.

В сырьевом секторе продолжается рост добычи угля - (+1,4%) к августу 2022 года и (+0,3%) к июлю 2023 года. Однако сократилась добыча металлических руд - на (-3,2%) к августу 2022 года. Кроме того, на (-0,8%) по сравнению с августом 2022 года снизились объемы выработки прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок.

Публикация данных о динамике добычи нефти и газа приостановлена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 26 апреля 2023 г. № 1074-р., сообщает Росстат

Генерация электроэнергии выросла по сравнению с августом 2022 года на (+1,9%), выработка пара и горячей воды - на (+0,8%).

Максимальный рост производства за январь-август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - (+)34,6%, производством прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+29,4%), готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+27,4%), электрического оборудования - (+23,2%).

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (+54,2%);

- изготовление мебели - (+42,8%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+41,8%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+39,6%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+32,5%);

- производство прочих готовых изделий - (+27,8%);

- производство электрического оборудования - (+26,1%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+16,8%).

- производство табачных изделий - (-14,5%);

- производство бумаги и бумажных изделий - (-3,7%);

- добыча металлических руд - (-3,2%);

- производство напитков - (-1,6%);

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - (-0,8%).

Выпуск легковых автомобилей в августе 2023 года составил 49,6 тыс. шт., что в 2 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 20,7% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август выпущено 294 тыс. легковых автомобилей, что на 9,6% меньше, чем в январе-августе 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 13,3 тыс. шт., что на 19,8% больше, чем в августе 2022 года, и на 7,3% больше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года изготовлено 101 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 10,0% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 4,0 тыс. шт., что в 2,9 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 27,4% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года собрано 26,3 тыс. грузовых автотранспортных средств с дизельным двигателем, что на 23,6% больше, чем аналогичный период 2022 года.