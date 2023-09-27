.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Уберечь инвесторов от рецессии в США может сбалансированный портфель с уклоном в облигации, считает эксперт
27 сентября 2023 года 10:12
Прибыль банков РФ в 2023 году может превысить 3 трлн руб.
|0
Владимир Баранов/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб. Такая оценка содержится в новом исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА", пишет "Коммерсант"..Аналитики постепенно улучшают прогнозы по банковскому сектору. Например, в начале сентября рейтинговое агентство АКРА прогнозировало годовую прибыль банков в размере более 2,6 трлн руб. Между тем результат двухлетней давности уже был побит за восемь месяцев, когда банки заработали более 2,37 трлн руб. Таким образом, за оставшиеся четыре месяца банки могут получить более 0,6 трлн руб., что все-таки будет ниже показателей предыдущих отчетных периодов. Авторы исследования полагают, что основную прибыль, как и прежде, получат крупнейшие участники рынка. В "Эксперт РА" отмечают, что в 2023 году крупнейшие банки "существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент". Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной переоценки, так как возвращение курса доллара к значениям 80-85 руб./$ до конца года маловероятно.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.