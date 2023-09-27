Прибыль банков РФ в 2023 году может превысить 3 трлн руб.

27 сентября. FINMARKET.RU - Чистаябанковского сектора по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб. Такая оценка содержится в новом исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА", пишет "Коммерсант" ..Аналитики постепенно улучшают прогнозы по банковскому сектору. Например, в начале сентября рейтинговое агентство АКРА прогнозировало годовую прибыль банков в размере более 2,6 трлн руб.

Между тем результат двухлетней давности уже был побит за восемь месяцев, когдазаработали более 2,37 трлн руб. Таким образом, за оставшиеся четыре месяца банки могут получить более 0,6 трлн руб., что все-таки будет ниже показателей предыдущих отчетных периодов.

Авторы исследования полагают, что основную прибыль, как и прежде, получат крупнейшие участники рынка.

В "Эксперт РА" отмечают, что в 2023 году крупнейшие банки "существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент". Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной переоценки, так как возвращение курса доллара к значениям 80-85 руб./$ до конца года маловероятно.