Законопроекты о либерализации экспорта СПГ Госдума примет осенью

27 сентября. FINMARKET.RU - Госдума до конца осени рассмотрит законопроекты о либерализации экспорта СПГ; первый - разрешающийс участков, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты - рассчитывает принять уже в октябре, заявил глава комитета по энергетике Павел Завальный в ходе конференции "Нефть и газ Сахалина".

"Законопроект уже был принят в первом чтении. Законопроект - правительственный. Мы планируем в октябре принять его во втором и третьем чтении", - заявил Завальный. Он отметил, что другой законопроект, касающийся расширения перечня компаний, обладающих исключительным правом на экспорт, будет рассмотрен на комитете по энергетике Думы 11 октября.

"Я надеюсь, что в течение октября-ноября с учетом замечаний правительства, поскольку законопроект - депутатский, он будет принят", - добавил депутат.

В настоящее время в Госдуму внесены два законопроекта о либерализации экспорта СПГ. Первый касается разрешения международных поставок природного и попутного газа в сжиженном виде с участков, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко ранее отмечала, что новая норма, в частности, будет распространена на 36 месторождений "Роснефти" в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком округах.

В мае данный законопроект был принят в первом чтении.

Второй законопроект был внесен в Госдуму в июле, его авторы - группа депутатов, среди которых глава комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин и глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

Согласно действующему законодательству, исключительное право на экспорт СПГ имеет "Газпром" и его 100-процентные дочерние компании - как отмечала ранее Бондаренко, речь идет о 190 месторождениях. В рамках второй группы экспорт разрешен для пользователей участков недр федерального значения, лицензия которых предусматривает на 1 января 2013 г. строительство завода по производству СПГ, а также аффилированным с ними компаниям-недропользователям с лицензией, выданной после 1 января 2013 г. Как поясняла Бондаренко, речь идет, в частности, о проектах компании "НОВАТЭК".

В рамках третьей группы право на экспорт предоставлено юридическим лицам с госучастием свыше 50%, которые являются пользователями недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа РФ, Черного и Азовского морей.

Внесенный депутатами законопроект предлагает в рамках второй подгруппы наделить правом экспорта СПГ компании, которые реализуют инвестиционные проекты по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час и которые при этом входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ в рамках второй группы.

"Предлагается обеспечить возможность экспорта СПГ с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ", - говорилось в пояснительных материалах.

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявлял, что для стимулирования производства СПГ необходимо изменить соответствующий закон об экспорте.