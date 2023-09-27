Самые высокие зарплаты в РФ - на Чукотке

27 сентября. FINMARKET.RU - Самые большиев России получают жители Чукотского автономного округа - 154,5 тыс. руб., Ямало-Ненецкого автономного округа - 147,4 тыс. руб., Магаданской и Сахалинской областей - 124,5 тыс. руб. и 111,1 тыс. руб. соответственно, и Камчатского края - 109,6. Об этом свидетельствуют данные Росстата за первое полугодие 2023 года, пишет "Российская газета"

Средняя зарплата москвичей составила 129,6 тыс. руб., а жителей Санкт-Петербурга - 91.9 тыс. руб., выше, чем в прошлые годы. Среди лидеров по зарплатам можно также назвать еще Тверскую, Орловскую, Тюменскую области. Зарплаты здесь от 103 до 111 тыс. руб. А самые маленькие зарплаты оказались в Северо-Кавказском федеральном округе - 36-38 тыс. руб.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с "РГ" объяснил рост зарплат на Чукотке тем, что в этом регионе любые выплаты сопровождаются повышенными коэффициентами. Напомним, сейчас максимальные надбавки, которые дают за стаж работы в северных районах, можно получить также в Северо-Эвенском районе Магаданской области, некоторых районах Камчатского края, на островах Северного Ледовитого океана и его морей. В ряде случаев высокие зарплаты обусловлены прежде всего развитием торговли или промышленности, говорит Зубец.