Банки не хотят объединяться для поддержки мелких конкурентов

27 сентября. FINMARKET.RU - Подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ развивать механизмы "зонтиков" и "альянсов". Под этим регулятор понимает объединения нескольких игроков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание бизнеса. Только 7% опрошенных "Эксперт РА" банков готовы обсуждать эту инициативу. Как крупные, так и небольшие игроки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет. "Эксперт РА" при подготовке исследования проводило анкетирование среди рейтингуемых банков, участниками которого стали 83 кредитные организации, пишут "Ведомости"

Концепцию специальных объединений - "зонтиков" и "альянсов" - ЦБ описал в июне этого года.

Механизм "зонтика" организован по франчайзинговому типу и предполагает, что крупный универсальный игрок за роялти или участие в капитале берет под крыло малыевне зависимости от вида лицензии. Последние взамен смогут использовать компетенции, ресурсы и инфраструктуру крупного банка, участвовать в госпрограммах. В "альянсе" банки с базовой лицензией создают для координации деятельности УК, капитал которой будет формироваться за счет их взносов. В таком формате участники объединения солидарно отвечают по обязательствам друг друга.

Это ожидаемый результат, говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков об итогах исследования "Эксперт РА", банки опасаются, что при таких объединениях они потеряют не только свою самостоятельность, но крупные игроки смогут воспользоваться не совсем добросовестными инструментами и переманить их клиентов.

С одной стороны, подобные объединения способны повысить конкурентные позиции небольших банков, в том числе за счет снижения издержек на цифровую трансформацию, которая необходима, отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина. С другой - банки будут вынуждены снизить уровень независимости, к которому они привыкли, к чему большинство, судя по опросу, сейчас не готово, поясняет она.