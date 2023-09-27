Банки запустили оплату по QR через СБП за границей

27 сентября. FINMARKET.RU - Отечественныеначали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии - например, в Таиланде и Лаосе, рассказал "Известиям" партнер "Яков и Партнеры" (бывшее подразделение McKinsey в России) Илья Иванинский. По его словам, такую возможность наладили как минимум две российские кредитные организации. Для этого они договаривались с местными банками. Внедрять механизм для отдельных точек было бы слишком долго, отметил он.

Для клиентов система действует так же, как в РФ: турист сканирует код и подтверждает транзакцию, объяснил Иванинский. Сейчас за границей не очень много мест, где принимают такой способ, однако платежи уже идут. Нужно подключать больше банков-партнеров, и тогда схема станет более популярной, считает он.

В отдельных странах, которые открыты для прямых путешествий россиян, действительно работаетчерез QR и карты "Мир", подтвердил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, схема реализована на базе СБП и расчетных счетов. Лидер по объему таких транзакций - Турция, особенно курортная часть страны, добавил эксперт.

Сейчас услугу тестируют пять российских кредитных организаций, рассказал член генерального совета "Деловой России", гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. Однако информация о них закрыта, потому что есть риск наложения санкций и вторичных мер со стороны Запада. В дружественных странах описанная система оплаты вполне работоспособна и имеет большие перспективы, считает эксперт.

Рынок и бизнес гибко адаптируются к нынешним условиям и находят решения, которые позволяют гражданам проводить безналичные платежи и переводы, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Там добавили: способы все разные. Применяемые технологии и география охвата зависят в том числе от договоренностей с зарубежными участниками.