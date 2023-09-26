Что изменится в октябре для россиян

26 сентября. FINMARKET.RU - С октября вступают в силу многие важные, которые затронут миллионы россиян. Так, более чем на 10% увеличиваются военные пенсии. На 5,5% - зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Вступает в силу закон о гаражных объединениях. Получить ипотеку с минимальным первым взносом будет довольно проблематично. А гражданам с высокой кредитной нагрузкой если и будут давать новые кредиты, то совсем небольшие, пишет "Российская газета".

С 1 октября повышаются зарплаты ряда категорий получателей. Так, зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, вырастет на 5,5%. Среди них бухгалтеры, охранники, кассиры, водители, коменданты и экспедиторы.

Также повышаются оклады работников РЖД, в том числе занятых обслуживанием железных дорог. И работников, которые работают в подконтрольных РЖД учреждениях, к примеру, медицинских и образовательных.

Денежное довольствие бывших и действующих силовиков вырастет более чем на 10 процентов.

С 1 октября будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним экс-сотрудникам других силовых ведомств - ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарным, сотрудникам таможни и органов контроля за оборотом наркотиков. В этом году прибавка составит более 10% процентов, а если быть точным денежное довольствие бывших силовиков вырастет в 1,105 раза.

Всего индексация коснется более 3 миллионов человек. Но самое важное, что такая же прибавка ждет и всех действующих сотрудников силовых ведомств.

Будут повышены размеры окладов по воинским должностям, по воинским званиям военнослужащих-контрактников и по воинским должностям у военнослужащих по призыву.

Размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям увеличатся и у лиц, проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Банк России установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2023 года (начинается с 1 октября). Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

В ЦБ уже не раз отмечали, что необеспеченное потребкредитование растет высокими темпами. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста - 13,3% на 1 августа 2023 года.

Банки соблюдали МПЛ за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита. Средний размер кредита снизился с 207 тыс. руб. в четвертом квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 187 тыс. руб. во втором квартале 2023 года. Как следствие, увеличилась доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80% - с 27% в четвертом квартале 2022 года до 33% во втором квартале 2023 года, отмечают в ЦБ.

С 1 июля 2023 года Банк России сократил значения МПЛ, но пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой остается значительной: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% - 32% портфеля). Это создает риски для заемщиков и банков в случае возможных шоков. С учетом этого Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования и ужесточает значения МПЛ для четвертого квартала 2023 года, поясняют в ЦБ.

С 1 октября банкам должно стать менее выгодно выдавать ипотеку с низким первым взносом. Вступают в силу новые указания ЦБ о макропруденциальных надбавках к коэффициентам риска.

Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства в 2023 году

Надбавки будут зависеть от размера первоначального взноса (то есть соотношения размера кредита и стоимости залога) и ожидаемого показателя долговой нагрузки заёмщика, пояснили в агентстве НКР. Наибольшие надбавки устанавливаются для кредитов на строящееся жилье: например, по таким кредитам с первым взносом до 10% расчетная надбавка составит 900%. Впрочем, доля таких кредитов незначительна, отмечают эксперты.

Доля ипотек в целом для заемщиков с высокой долговой нагрузкой гораздо выше. Большая часть выданных кредитов требовала бы четырех- или шестикратных надбавок к коэффициентам риска. Однако такие надбавки нельзя назвать запретительными, особенно для крупных банков с достаточным запасом капитала, считают в НКР.

Ранее сообщалось, что с 20 сентября был поднят минимальный первый взнос по всем льготным ипотечным программам. Теперь он должен составлять не менее 20%.

Неквалифицированным инвесторам с 1 октября ограничат торги рядом иностранных ценных бумаг. Как следует из сообщения Мосбиржи, речь идет о почти 700 ценных бумагах.

Это очередное ограничение ЦБ для того, чтобы обезопасить деньги неопытных инвесторов. Также с начала 2023 года действует полный запрет на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг из недружественных стран. Неквалифицированные инвесторы могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

ЦБ с 1 октября упростил порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций и поменял их названия их подразделений на "мобильный офис".

Изменения позволят банкам расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций, подчеркивают в ЦБ.

Мобильный офис сможет дополнительно проводить операции по кредитованию, переводы по счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме, предоставлять услуги инкассации компаниям.

С октября вступает в силу закон о гаражных объединениях. Документ, в частности, закрепляет такие понятия как "территория гаражного назначения" и "гаражный комплекс", а также формирует общий правовой подход их создания.

"Теперь подготовка схем расположения земельного участка под конкретным гаражом возможна без согласия всех арендаторов, если ранее земельный участок, представляющий собой гаражную территорию был предоставлен всем членам кооператива, - пояснил статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. - При наличии утвержденного проекта межевания территории, где не предусмотрено образование земельного участка под конкретным гаражом, гражданину можно будет подготовить такую схему без необходимости переделывать проект межевания территории. Кроме того, законодательно определены ключевые термины - такие как "гараж", "место хранения транспортного средства" и "гаражный комплекс"".

До сентября 2026 года действует гаражная амнистия, которая позволяет в упрощенной форме оформить в собственность гараж и земельный участок под ним. К апрелю нынешнего года по гаражной амнистии было зарегистрировано уже более 172 тысяч объектов.

С 1 октября ФНС повысит налог на добавленную стоимость (НДС) на гамбургеры до 20%.

"Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%", - говорится в письме ФНС.

С 1 октября начнется обязательная цифровая маркировка пива и пивных напитков, упакованных в стеклянную или ПЭТ-тару.

Маркировку для пива и пивных напитков в России вводят поэтапно: для продукции в кегах она стала обязательной уже с 1 апреля 2023 года, а для напитков в алюминиевых банках она будет введена только с 15 января 2024 года. Оптовая и розничная торговля уже с 1 апреля передает в систему маркировки информацию о продаже промаркированной продукции. Информацию о частичном выбытии пива и слабоалкогольных напитков в кегах при их продаже в розлив нужно передавать в систему с 1 июня 2024 года.

Обязательная маркировка уже введена в России на целый ряд товаров. Так государство борется с нелегальной продукцией. В пиве доля такой продукции, по разным оценкам, варьируется от нескольких долей процента до 30%.

Эксперимент по маркировке пива проходил с 2021 года. Изначально планировалось, что обязательной она станет с 1 сентября 2022 года. Но эксперимент был продлен на год. В июле 2022 года Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) и Ассоциация производителей пива (АПП, входят крупнейшие производители пива) договорились начать маркировку с 1 апреля 2023 года.

С 1 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года налогоплательщики должны перечислить в федеральный бюджет обеспечительный платеж в счет предстоящей уплаты налога на сверхприбыль. Налог на сверхприбыль, является разовым. Он установлен федеральным законом, вступающим в силу 1 января 2024 года.