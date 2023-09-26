Samsung возобновил финподдержку российских партнеров

26 сентября. FINMARKET.RU - Южнокорейская компаниявозобновила финансовую поддержку продавцов и дистрибьюторов своей электроники в РФ, рассказали "Известиям" четыре источника на рынке гаджетов. По словам одного из них, денежные вливания возобновились летом этого года. Снова работает схема, которая предполагает выплату определенного вознаграждения за продажи смартфонов, планшетов и других девайсов Samsung в РФ. Речь идет о продукции, поступающей в РФ по параллельному импорту.

По словам одного из источников, полученные средства, в частности, тратятся на рекламные кампании Samsung и его партнеров-ритейлеров в интернете. При этом такие вливания позволяют продавцам снижать цены на продукцию вендора. Как распределяются средства между импортерами техники и ее конечными торговцами, собеседники "Известий" уточнить затруднились.

Samsung в начале 2022 года прекратил официальные поставки своей продукции в РФ и размещение рекламы на отечественных медиаплатформах.

Возобновить поддержку закупщиков и розничных продавцов из РФ Samsung вынудило снижение доли рынка, отметили источники "Известий". По оценке Mobile Research Group, если в 1-м полугодии 2022 г. на долю южнокорейского вендора приходилось около 27% продаж смартфонов в РФ в натуральном выражении, то за аналогичный период т.г. - лишь около 16%. А доля китайских компаний, которая в начале 2022 г. составляла около 50%, сейчас превышает 70%. Такое положение вещей не устраивает Samsung, ранее лидировавшего по объему реализации смартфонов на российском рынке, отметил один из его участников.

Безусловно, денежная стимуляция российских партнеров-торговцев окажет положительный эффект на общие продажи смартфонов и других гаджетов Samsung, считает источник, близкий к одному из импортеров южнокорейской электроники. Он не исключает, что эти инвестиции позволят поднять долю Samsung в РФ на несколько процентных пунктов.