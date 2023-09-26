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26 сентября 2023 года 09:35

Дизеля в России может оказаться слишком много

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 сентября. FINMARKET.RU - В первый день после остановки экспорта топлива из России цены на нефтепродукты на бирже продолжали падать, а участники рынка — обсуждать с властями возможные варианты долгосрочных мер. Но переговоры идут трудно, а уже через неделю, по оценкам участников рынка, начнется масштабный профицит дизельного топлива. Эксперты полагают, что у НПЗ есть одна-две недели до затоваривания, после чего они будут вынуждены снижать производство, что, в свою очередь, обострит дефицит бензина, пишет "Коммерсантъ".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  топливо,  экспорт

 
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