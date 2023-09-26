Число уголовных дел против бизнесменов существенно выросло

26 сентября. FINMARKET.RU - Уполномоченный при президентепо защите прав предпринимателей Борис Титов отмечает рост числа уголовных дел по так называемым экономическим статьям.

"Хотя регуляторная гильотина и резко сократила количество проверок и административных дел против бизнеса, в уголовной сфере ситуация обстоит иначе. Число уголовных дел по экономическим статьям и статьям о мошенничестве в России продолжает расти. Официальная статистика Генеральной прокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 года показывает существенный рост по "экономическим" преступлениям по сравнению с тем же периодом 2022 года", - сказал Титов журналистам.

По его словам, речь идет о статьях 159-159.6 (мошенничество и его разновидности), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), а также главе 22РФ "Преступления в сфере экономической деятельности".

Так, в производстве следственных органов за полугодие этого года числилось 352 тыс. дел по этим статьям УК, что на 15% больше по сравнению с первым полугодием 2022-го. При этом рост зарегистрированных дел за полугодие превысил прошлогодний результат на 21%.

"Если рассматривать отдельно наиболее массовую "предпринимательскую" статью о мошенничестве, то увидим еще более резкие тенденции: в производстве 287 тыс. дел - это +22%. Причем дела продолжают накапливаться, хотя число переданных в суд материалов по мошенничеству и выросло на 8%, но оно все равно не перекрывает все возрастающий объем дел, находящихся в производстве", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен также обратил внимание на рост числа приостановленных уголовных дел. По статье о мошенничестве их стало больше на 23%, и они составили уже почти половину (48%) от всех находившихся в производстве. При этом подавляющее их большинство (137 тысяч из 138,5) приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

"На практике это означает, что дело возбуждается по факту совершения преступления неустановленными лицами из числа руководителей организации. Даже если такой руководитель единственный, установить его следствию почему-то оказывается очень сложно. При этом нередко реализуются обеспечительные меры, изымается имущество, документы организации и т.д. Следствие приостанавливается, процессуальные сроки не текут, а отношение к организации, "в анамнезе" которой есть уголовное дело, со стороны контрагентов понятно какое. Да и банк в этом случае может потребовать досрочного погашения, не говоря уже о возможности перекредитования", - отмечает бизнес-омбудсмен.