ЦБ может передать хранение своих наличных банкам

26 сентября. FINMARKET.RU - Центробанк может передать функцию хранения своей наличности коммерческим банкам. Это один из вариантов развития системы наличного денежного обращения (НДО), который регулятор обсуждает с рынком и экспертами в преддверии подготовки Стратегии НДО после 2025 года, рассказал "Известиям" заместитель председателяСергей Белов. Такой формат позволил бы добиться большой экономии на перевозке и пересчете денег, а также обеспечить мобильность банков на случай сильных всплесков спроса на наличность со стороны населения и бизнеса. Кроме того, регулятор смог бы оптимизировать свою инфраструктуру.

Но в этом есть и риски. Поэтому эксперты считают, что России с ее расстояниями больше подойдет гибридная модель — передача запасов по максимуму в банки, но с сохранением достаточных кассовых центров ЦБ.

В прошлом году ЦБ начал активно размещать в хранилищах кредитных организаций собственные запасы наличных, разрешая их использовать для обслуживания клиентов. Такая мера понадобилась из-за всплесков спроса на наличность со стороны населения и бизнеса, чтобы не допустить перебоев. В некоторые дни в начале весны банкам пришлось пополнять свои кассы на сотни миллиардов рублей в сутки.

"Эта практика оказалась чрезвычайно востребованной. Она позволяет банкам сократить транспортные расходы и затраты, которые связаны со сдачей и получением наличных в Банке России. И самое главное — это позволяет им более гибко управлять собственной ликвидностью, ведь чтобы зачислить деньги на свой корреспондентский счет, банку не надо физически доставлятьв наши подразделения, — рассказал в интервью "Известиям" Сергей Белов.

Он сообщил, что банки готовы распространять эту практику как на удаленных территориях, так и в крупных городах и административных центрах. То есть формат будет масштабироваться и развиваться.

Более того, как сообщил "Известиям" Сергей Белов, ЦБ сейчас размышляет над Стратегией наличного денежного обращения после 2025 года и обсуждает с банками возможность изменения модели.

"Будем дальше смотреть, координироваться с кредитными организациями. Важно хорошо подумать, к какой модели нужно прийти в перспективе. Сейчас она у нас смешанная, а далее нужно взвесить — или всё отдать в банки, или, напротив, полностью вернуть функцию хранения наличных денег регулятору. Мы пока исходим из того, чтобы передать часть наличности в коммерческие банки", — сообщил Сергей Белов.

Что касается модели, когда регулятор полностью передает насвои запасы коммерческим банкам, тут есть и плюсы, и минусы, отметил зампред ЦБ в разговоре с изданием.

Опрошенные "Известиями" эксперты также отмечают как положительные последствия передачи хранения запасов наличности банкам, так и риски. Так, среди плюсов для ЦБ — снижение нагрузки на кассовые подразделения и инкассаторов, поскольку не нужно постоянно перевозить деньги между кредитными организациями и регулятором

В качестве минусов данной модели, как считают эксперты, могут быть возросшие затраты на хранение наличных денег в кредитных организациях