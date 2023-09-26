26 сентября. FINMARKET.RU - Самые крупные направления расходов, которые запланированы правительством на 2024 год, - национальная экономика (10,7%, или 3,9 трлн рублей), социальная политика (21,1%, или 7,7 трлн рублей) и национальная оборона (29,3% от всех трат, или 10,7 трлн рублей), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024-2026 годы. На 4-м месте - национальная безопасность (9,2%, или 3,4 трлн рублей), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 гг., на которую ссылаются "Ведомости".

В открытой части бюджета в следующем году указано 25,5 трлн из 36,6 трлн руб., следует из пояснительной записки. По программным статьям (в разрезе госпрограмм, которые лежат в основе формирования бюджета) закрытая часть составляет в 2024 г. 3,8 трлн из 24,07 трлн руб., по непрограммным (в том числе развитие пенсионной системы) – 7,3 трлн из 12,56 трлн руб.

Доля закрытых статей традиционно высокая, отметил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. К закрытым статьям бюджета могут относиться и расходы на экономику и социальную политику, например, в новых регионах, считает эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев. Проект бюджета можно назвать "расточительным" для некризисного периода, отмечает экономист Виктор Тунев. "В процентах от ВВП мы тратили больше только в 2009-2010 и 2020 годах", - указывает он. По словам экономиста Александра Исакова, у бюджета есть "выраженный проинфляционный крен".