В регионах 44% общественного транспорта подлежит замене

Замены в России требуют более 65 тысяч единиц общественного транспорта, рассказали "Российской газете" в Минтрансе. В министерстве оценили масштаб замены после поручения президента. До 2030 года обновления потребуют более 40% автобусов, 60% трамваев и 70% троллейбусов. В отрасли считают, что для регионов также необходимо удешевлять кредиты на развитие индивидуальной транспортной инфраструктуры.

"Сейчас перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам России обеспечивает парк транспортных средств в количестве более 150 тысяч единиц. На сегодняшний день 44% подвижного состава от общего количества задействованных в регулярных перевозках требует замены, это более 65 тысяч единиц", - рассказали "РГ" в Минтрансе.

В министерстве уточнили, что в прошлом году по поручению президента в структуре национального проекта "Безопасные качественные дороги" была сформирована комплексная программа модернизации общественного транспорта общего пользования. Сейчас в ней принимает участие 81 субъект РФ, за счет механизмов федеральной поддержки уже запланировано обновление порядка 12,5 тысяч единиц транспорта.

Минтранс также оказывает поддержку регионам в приобретении экологичного транспорта. Так, с 2020 года в регионы было поставлено около 1,5 тысяч автобусов, работающих на газомоторном топливе.