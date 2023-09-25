Прорабатываются меры поддержки производства оптоволокна

25 сентября. FINMARKET.RU - ФАС рекомендовала Минцифры проанализировать возможность создания в России полного цикла производства оптического волокна, начиная от производства заготовок для вытяжки до финального продукта. В своем отзыве на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС отметила, что министерство при подготовке документа не уделило этому вопросу должного внимания. "Ведомости" ознакомились с отзывом ФАС, его подлинность подтвердили два источника в профильных объединениях и ассоциациях.

"Поскольку отсутствуют российская технология производства заготовок, оборудование для вытяжки из заготовок оптоволокна, оборудование для оплетки кабеля, необходимо проанализировать полный цикл производства кабеля, выявить проблемы и разработать, в том числе с учетом позиции Минпромторга России, мероприятия и источники финансирования, направленные на решение существующих проблем", - говорится в письме ФАС.

В Минцифры подтвердили получение отзыва ФАС. "Ведомости" направили запрос в ФАС. Минпромторг признает, что обеспечение технологического суверенитета в производстве оптоволокна - важная задача импортозамещения в целях дальнейшего развития сетей связи в России, заявил представитель ведомства. Сейчас министерство находится на связи с производителями и активно прорабатывает меры поддержки, добавил он.