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25 сентября 2023 года 08:24
Во ВНИИ труда заявили о появлении "рыночной бедности"
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Олег Елков/ТАСС
25 сентября. FINMARKET.RU - Эксперты ВНИИ труда Минтруда заявили о появлении феномена "рыночной бедности" в РФ. Современная модель бедности в России, которая сформировалась за последние 30 лет, - это по большей части результат недостаточного уровня доходов от занятости. Поэтому можно выделить категорию "рыночной", или "новой" бедности, которая характерна для работающего малоимущего населения. Распространена ситуация, когда люди трудоустроены, но зарабатывают настолько мало, что остаются за чертой бедности. Такие выводы приводятся в статье "Основные причины и характеристики бедности работающего населения" профессора, заслуженного работника Минтруда Александра Разумова и старшего научного сотрудника ВНИИ труда Ольги Селивановой. Материал опубликован в сентябрьском номере журнала "Социально-трудовые исследования", пишут "Известия". Авторы дают такое определение бедности: это невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника. Эксперты считают, что в основе "рыночной" нехватки денег лежат высокая доля низкооплачиваемых вакансий в регионах РФ, недостаточный уровень жалованья, неполные и нестабильные формы занятости. Рыночная бедность в первую очередь растет из-за сложившейся в субъектах России структуры занятости и разницы в оплате труда, отмечается в статье. Так, наибольшая доля неквалифицированных рабочих в составе малоимущих зарегистрирована в Санкт-Петербурге (38%), Камчатском крае (28%) и Чукотском АО (32%). Меньше всего - в Калмыкии (1,5%), Ингушетии (1,6%), Мордовии (0%). Также есть различия по возрастным категориям. В исследовании подчеркивается: среди малоимущей группы населения преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет (40%) и 40-49 лет (36%). Публикация - это узкоспециализированная статья, подготовленная сотрудниками института в процессе исследования одного из сегментов бедности - работающих бедных, сегмента, который не преобладает в структуре бедности, заявили "Известиям" в пресс-службе ВНИИ труда. "По данным Росстата, численность населения с доходами ниже границы бедности во II квартале 2023 года составила 15,7 млн человек (10,8%), что выступает минимальным значением для этого периода с 2018 года", - подчеркнули там. В пресс-службе ВНИИ труда добавили: по сравнению со вторым кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 1,3 п.п., по сравнению со вторым кварталом 2021 года - на 1,7 п.п. По итогам 2022-го показатель в целом составлял 9,8%. Положительная динамика ожидается и в 2023 году. Для того чтобы снизить уровень бедности, правительство последовательно ведет работу по нескольким направлениям, подчеркнули во ВНИИ труда. Среди них - поддержка семей с детьми, увеличение МРОТ и содействие занятости.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, бедность, исследование
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Istina 25.09.2023
Есть ли анализ "рыночной бедности" руководителей хозяйствующих субъектов на рынке, и владельцев юридических лиц? По категориям и отраслям хозяйствования, за 30 лет развития рынка, интересно определить их качество "рыночной бедности".
Istina 25.09.2023
При нормальном развитии рынка "рыночная бедность" не возникает. Участники делового оборота выбирают квалификацию, порядочность, вместо связей. И, если без связей никак, то полную ответственность нечет автор рекомендации. И, о репутации автора, всегда должен помнить принятый. "Рыночная бедность" - от неудачных менеджеров, поставленных владельцами управлять юридическим лицом, от неспособности признавать, что подчиненный имеет лучшую квалификацию, достойный опыт, и, умение нести ответственность, и принимать решения.
Istina 25.09.2023
Рынок труда перешел от "Личного листка" на "Резюме" 30 лет назад, но так и не стал работать, используя современные технологии, процедуры, регламенты. Подход к оценке стоимости специалиста при найме - это личный интерес узкого круга лиц хозяйствующего субъекта, вышедшего на рынок извлечь прибыль. Чем меньше затрат на специалистов, тем больше себе. На "Резюме" перешли, а "Оферы" не захотели формировать в письменном виде соискателю. Письменный документ надо же соблюдать. "Оферы" не стали повсеместной практикой на рынке труда в течение 30 лет.
Istina 25.09.2023
"Рыночная бедность" как ее именуют авторы, формируется за счет отсутствия контроля над менеджментом, принимающем решения о найме, как со стороны инспекций профильных, так и со стороны владельцев юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на рынке.
Istina 25.09.2023
Это невозможность получать зарплату, которая бы свидетельствовала профессиональную оценку работника со стороны руководителя хозяйствующего субъекта, действующего в своих личных интересах, исполняя задачи, поставленные акционерами.
Istina 25.09.2023
"Авторы дают такое определение бедности: это невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника". Разве заработанная плата - это не оценка качества труда работника, его квалификации, его личностных характеристик? Неверное определение у авторов.
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