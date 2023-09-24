Дефицит бюджета РФ сократится в 2026 году до 0,8% ВВП

Бюджет РФ в 2023 году может быть исполнен с дефицитом 3,01 трлн рублей, или 1,8% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. В 2024 г размер дефицита снизится до 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2025 г - до 830,5 млрд руб., или 0,4% ВВП

24 сентября. FINMARKET.RU - ФедеральныйРФ в 2023 году может быть исполнен с дефицитом 3,01 трлн рублей, или 1,8% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг., с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Проект бюджета был одобрен на заседании правительства 22 сентября, до конца месяца он поступит в Госдуму.

В 2024 г размер дефицита снизится до 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2025 г - до 830,5 млрд руб., или 0,4% ВВП, а в 2026 г вновь вырастет - до 1,536 трлн руб., или 0,8% ВВП.

В 2024-2026 гг реализация бюджетной политики продолжит осуществляться в логике "бюджетных правил", что позволит снизить влияние внешних шоков на российскую экономику и обеспечить макроэкономическую стабильность, говорится в записке.

В документе также поясняется озвученное министром финансов РФ Антоном Силуановым на заседании правительства в пятницу решение вернуться к определению базовых нефтегазовых доходов через базовую цену на нефть $60 за баррель вместо фиксированного размера базовых нефтегазовых доходов 8 трлн руб. в 2023 г с последующей индексацией на 2% ежегодно с 2027 г. Отмечается, что принятые в 2022-2023 гг меры по диверсификации поставок нефти обеспечили устойчивость добычи и экспорта и создали условия для возврата к прежнему варианту правила.

Средства Фонда национального благосостояния будут использоваться для обеспечения сбалансированности бюджета только в 2024 г (1,3 трлн руб.). Основными источниками финансирования дефицита станут заимствования. Силуанов на заседании в пятницу отмечал, что "для финансового обеспечения расходов будут привлечены и источники финансирования дефицита бюджета с внутреннего рынка". Общий объем привлечения таких источников для финансирования расходов в виде заимствований составит более 4 трлн рублей ежегодно, говорил он.

В соответствии с пояснительной запиской, в 2024 г размещение ОФЗ планируется в объеме 4,068 трлн руб., в 2025 г - 4,363 трлн руб., в 2026 г - 4,864 трлн руб. На погашение бумаг планируется направить 1,442 трлн руб., 1,416 трлн руб. и 1,311 трлн руб. Таким образом чистое привлечение средств с внутреннего рынка составит порядка 2,626 трлн руб., 2,947 трлн руб. и 3,553 трлн руб.

Действующим законом о бюджете на 2023-2025 годы было запланировано размещение государственных ценных бумаг в валюте РФ в 2024 году в объеме порядка 3,4 трлн руб. В текущем году план составляет 3,5 трлн руб.

Как и в прошлом году, Минфин заложил на следующую трехлетку возможность валютных заимствований в эквиваленте до $1 млрд в год (90,1 млрд руб., 91,1 млрд руб. и 92,3 млрд руб. соответственно).

Объем госдолга будет увеличиваться в ближайшие три года - с 29,177 трлн руб. (17,6% ВВП) в 2023 г до 32,503 трлн руб. (18,1% к ВВП) в 2024 г, 35,876 трлн руб. (18,8% к ВВП) в 2025 г и 40,088 трлн руб. (19,8% к ВВП) в 2026 г. При этом доля внутреннего госдолга составит 79,6% в 2023 г, 82% в 2024 г, 84,1% в 2025 г и 85,7% в 2026 г.

Возможное исполнение государственных гарантий РФ оценивается в 2024 году в 35,267 млрд руб., в 2025 г - 13,351 млрд руб., в 2026 г - 12,239 млрд руб.

Еще один источник финансирования дефицита - поступления от приватизации. По этой статье доходы бюджета по-прежнему прогнозируются в символическом объеме - 1,2 млрд рублей ежегодно.

В целом власти ждут роста доходов бюджета на 22% с 28,661 трлн руб. (17,3% ВВП) в 2023 г до 35,027 трлн руб. (19,5%) в 2024 г. После снижения доходов на 4,2% до 33,54 трлн руб. (17,6%) в 2025 г, в 2026 г прогнозируется их рост на 1,6% до 34,062 трлн руб. (16,8%).

Поступление нефтегазовых доходов на 2024 г прогнозируется в объеме 11,504 трлн руб. (6,4% к ВВП), 2025 и 2026 годах - 11,76 трлн руб. (6,2% к ВВП) и 11,415 трлн руб. (5,6% к ВВП).

Ненефтегазовые доходы в 2024 г увеличатся, в частности, в результате ряда "разовых" поступлений с 19,797 трлн рублей в текущем году до 23,522 трлн рублей, а затем снизятся в 2025 г до 21,778 трлн руб. с последующим ростом до 22,648 трлн руб. в 2026 г, что обусловлено ростом поступлений основных внутренних налогов (НДС, налог на прибыль организаций), дополнительными поступлениями в результате корректировки налогового законодательства и реализацией мер, принимаемых в части улучшения администрирования и увеличения собираемости, говорится в записке.

Расходы в 2024 г увеличатся на 24% по сравнению с текущим годом и составят 36,622 трлн руб., в 2025 и 2026 гг - 34,37 трлн руб. и 35,598 трлн руб. соответственно. При этом объем условно утверждаемых расходов составит 859,3 млрд руб. (2,5% к общему объему расходов) в 2025 г и 1,78 трлн руб. (5%) в 2026 г.

Ненефтегазовыйбюджета, как ожидается, составит 11,873 трлн руб. (7,2% ВВП) в 2023 г, 13,1 трлн руб. (7,3% ВВП) в 2024 г, 12,59 трлн руб. (6,6% ВВП) в 2025 г и 12,95 трлн руб. (6,4% ВВП) в 2026 г.