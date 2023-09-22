Только каждое десятое малое предприятие в РФ что-то производит

22 сентября. FINMARKET.RU - Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России сфокусировано на торговле и услугах, а на долю обрабатывающих производств приходится лишь около 10%. Но для "экономики предложения", о которой говорил президент, в идеале нужно, чтобы эта доля была "хотя бы 20%", сообщили "Независимой газете" в Институте экономики роста им. Столыпина. Для этого правительству при формировании мер поддержки после 2024 года, к которому были привязаны нацпроекты в первоначальной версии, нужно посмотреть на экономику глазами производственного МСП, оценив, во сколько обходится выпуск товаров.

В России МСП - "это в основном торговый и сервисный бизнес, не производственный", сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его данным, на долю обрабатывающих производств в МСП приходится лишь 10% по численности субъектов, 12% по выручке.

Как сообщили "НГ" в Институте Столыпина, важны два аспекта: и то, сколько места малый и средний бизнес занимает во всем обрабатывающем секторе страны (например, в Японии, по экспертным данным, это более 50%), и то, какую долю производственный бизнес имеет внутри самого МСП. "Допустим, в Китае внутри сектора МСП на производство приходится более 40%, в Германии - свыше 20%", - сказал исполнительный директор Института Столыпина Антон Свириденко.

Если ориентироваться на эти показатели, то в России с учетом новых вызовов и задач нужно стремиться к тому, чтобы на производственный бизнес внутри МСП приходилось "хотя бы 20%", считает Свириденко. Предприниматели сами себе задают более высокую планку. "Целевым показателем к 2030 году должна быть доля не менее 30%", - сказал "НГ" член генсовета "Деловой России" Олег Малахов.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили изданию, что "меры поддержки сектора МСП, которые предпринимаются последние годы федеральными и региональными органами власти, позволили, несмотря на последствия ковида и введенных против российского бизнеса санкций, сохранить количество субъектов МСП на стабильном уровне - 6 млн". При этом наблюдается рост числа самозанятых. МСП обладает потенциалом для качественного роста, прежде всего - как вклад в ВВП, уточнили в министерстве.