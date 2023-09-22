ФССП активизирует превентивное регулирование

22 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в этом году в разы увеличила количество профилактических мероприятий в отношении профучастников рынка взыскания. За семь месяцев 2023 годапровела 1,37 тыс. профилактических мероприятий с участниками профессионального рынка взыскания — в два раза больше, чем за весь 2022 год, когда было проведено 673 мероприятия. Большая их часть была связана с предостережениями о недопустимости нарушения обязательных требований (857 шт.). Об этом на форуме "Лидеры цифрового развития" заявил замдиректора ФССП Игорь Савенко, пишет "Коммерсант" ..

Число профилактических мероприятий регулятора растет на фоне увеличения числа поступающих к нему жалоб. Так, по итогам полугодия судебные приставы признали обоснованными 15% из 31 тыс. обращений, а участники рынка прогнозируют дальнейший рост показателя.

В профильной ассоциации НАПКА подчеркивают, что нарушения в подавляющем большинстве относятся к кредиторам (и лиц, представляющих их интересы), а не к профессиональным коллекторским агентствам. В частности, по данным СРО, рост таких нарушений был двукратным.