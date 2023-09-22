.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 сентября 2023 года 09:58
ФССП активизирует превентивное регулирование
|0
Артем Геодакян/ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в этом году в разы увеличила количество профилактических мероприятий в отношении профучастников рынка взыскания. За семь месяцев 2023 года ФССП провела 1,37 тыс. профилактических мероприятий с участниками профессионального рынка взыскания — в два раза больше, чем за весь 2022 год, когда было проведено 673 мероприятия. Большая их часть была связана с предостережениями о недопустимости нарушения обязательных требований (857 шт.). Об этом на форуме "Лидеры цифрового развития" заявил замдиректора ФССП Игорь Савенко, пишет "Коммерсант".. Число профилактических мероприятий регулятора растет на фоне увеличения числа поступающих к нему жалоб. Так, по итогам полугодия судебные приставы признали обоснованными 15% из 31 тыс. обращений, а участники рынка прогнозируют дальнейший рост показателя. В профильной ассоциации НАПКА подчеркивают, что нарушения в подавляющем большинстве относятся к кредиторам (и лиц, представляющих их интересы), а не к профессиональным коллекторским агентствам. В частности, по данным СРО, рост таких нарушений был двукратным.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, ФССП, регулирование
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.