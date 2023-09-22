Спрос на рабочую силу в РФ к 2030 году превысит 73 млн человек

22 сентября. FINMARKET.RU - Потребность российской экономики в кадрах к 2030 году составит более 73 млн человек, наибольшая потребность будет в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В перспективе до 2030 года спрос на рабочую силу будет расти, кадровая потребность экономики составит 73,6 млн человек", - сказал Котяков в четверг на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. Он добавил, что наибольшая потребность будет в обрабатывающем производстве, которому потребуется почти 800 тыс. рабочих мест. Транспортировка и хранение - 400 тыс., здравоохранение и социальные услуги - еще 285 тыс., научно-исследовательская деятельность, а также IT дадут еще более 430 тыс. рабочих мест.

По словам Котякова, в ряде отраслей численность занятых сократится из-за "разумной маршрутизации выпускников школ и студентов" на предприятия, которые относятся к ключевым для экономики сферам, однако и это "не удовлетворит в полной мере нарастающий спрос на кадры" в этих важнейших отраслях. По его мнению, необходимо максимальное соответствие образовательных программ запросам работодателей.

По данным Росстата, безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3% после зафиксированных в июне 3,1%.

Глава Минтруда также сообщил, что число граждан России в возрасте от 30 до 39 лет, когда достигается наиболее высокая производительность труда, к 2030 году сократится на 7,2 млн. "Из-за демографического спада 1990-х численность граждан в возрасте от 30 до 39 лет снизится к 2030 году на 7,2 млн человек. Это возраст, когда достигается высокая производительность труда, а работник максимально склонен к технологическим новациям", - сказал Котяков. При этом, по его словам, численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастет почти на 3 млн человек.

"Это наше демографическое окно возможностей. Это окно возможностей необходимо использовать для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда. Балансировка возможна только при точном соответствии квалификации молодых специалистов потребностям экономики", - добавил он.

Также Котяков сообщил, что также к 2030 году ожидается увеличение на 3,7 млн человек граждан от 40 до 59 лет. "В этой возрастной когорте тоже велика вовлеченность в экономику, но сохранение потенциала к технологической трансформации опытных работников во многом зависит от развития системы обучения на протяжении всей жизни", - сказал Котяков.

Кроме того, как отметил Котяков, обеспечение технологического суверенитета спровоцировало масштабные изменения на рынке труда по части отдельных профессий. "Наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, промышленности и на транспорте. Нуждается в специалистах и система здравоохранения, где потребность в кадрах постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения", - подчеркнул министр.