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22 сентября 2023 года 08:57
Банки хотят повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных
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Олег Елков/ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - Банки попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке (выдается под 2-8%) до рыночной (в среднем 14-15%). Льготные ипотечные программы следует дополнить условием об увеличении процентнои? ставки до рыночнои? в случае, если государство не выдает кредитору возмещения недополученных доходов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, пишут "Известия".. Тогда финансовые организации смогли бы обезопаситься от ситуации, в которой они уже оформили жилищный кредит по более мягким условиям, но государство не смогло профинансировать разницу между рыночной и субсидируемой ставками. Это сохранит финансовую устойчивость банков, полагают в АБР. Подобный принцип уже предусмотрен в программе IT-ипотеки - там кредитор имеет право увеличить ставку до рыночного уровня в случае, если заемщик уволился из аккредитованной IT-компании и не устроился на новое рабочее место в течение полугода. Аналогичный принцип АБР предлагает распространить на все предложения с господдержкой. "Это некий защитный механизм банков. Они должны быть застрахованы, ведь если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещения, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут", - пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Банк может перестать получать от Минфина возмещение по льготной ипотеке в двух случаях: если заемщик перестанет попадать под требования и если по программам с господдержкой закончатся бюджетные ассигнования, подчеркнул он. Иногда несоответствие клиента условиям субсидии выясняется лишь после оформления займа. По словам вице-президента АБР, финансовые организации уже сталкивались с проблемами при получении бюджетных ассигнований на уже действующие предложения с господдержкой.
Опубликовано Финмаркет
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