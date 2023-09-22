Банки хотят повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных

22 сентября. FINMARKET.RU -попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке (выдается под 2-8%) до рыночной (в среднем 14-15%). Льготные ипотечные программы следует дополнить условием об увеличении процентнои?до рыночнои? в случае, если государство не выдает кредитору возмещения недополученных доходов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, пишут "Известия" .. Тогда финансовые организации смогли бы обезопаситься от ситуации, в которой они уже оформили жилищный кредит по более мягким условиям, но государство не смогло профинансировать разницу между рыночной и субсидируемой ставками. Это сохранит финансовую устойчивость банков, полагают в АБР.

Подобный принцип уже предусмотрен в программе IT-ипотеки - там кредитор имеет право увеличить ставку до рыночного уровня в случае, если заемщик уволился из аккредитованной IT-компании и не устроился на новое рабочее место в течение полугода. Аналогичный принцип АБР предлагает распространить на все предложения с господдержкой.

"Это некий защитный механизм банков. Они должны быть застрахованы, ведь если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещения, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут", - пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Банк может перестать получать от Минфина возмещение по льготной ипотеке в двух случаях: если заемщик перестанет попадать под требования и если по программам с господдержкой закончатся бюджетные ассигнования, подчеркнул он. Иногда несоответствие клиента условиям субсидии выясняется лишь после оформления займа. По словам вице-президента АБР, финансовые организации уже сталкивались с проблемами при получении бюджетных ассигнований на уже действующие предложения с господдержкой.