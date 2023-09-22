Определен график внедрения биометрии в сервисы

22 сентября. FINMARKET.RU - Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Такой срок власти утвердили на совещании у руководителя аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко, рассказал "Ведомостям" его представитель.

Часть проектов запустить планировалось в 2024 г., но Григоренко поручил ускорить их реализацию. Речь идет о сервисе по открытию бизнеса онлайн, об оформлении электронной подписи для бизнеса и госслужащих и подтверждении личности пассажира при посадке в поезд, говорит представитель Григоренко.

ЕБС создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник - Минцифры) и Банка России, а в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором является ЦБТ, дочерняя компания "Ростелекома". Но популярностью система не пользовалась: к осени 2020 г. в ЕБС зарегистрировалось немногим более 150 000 человек, сообщал представитель "Ростелекома". К тому же параллельно многие российские банки активно собирали биометрию клиентов в собственные базы.

Новый закон может быстро наполнить единую систему - по данным Минцифры, уже 74,2 млн россиян сдали свои биометрические данные, большая часть из которых находится у банков. Пока менее 1% граждан написали в МФЦ заявления с отказом от сбора и обработки своих биометрических данных в ЕБС, сообщало ведомство в своем Telegram-канале 13 сентября.

ЕБС хранит лишь слепки лица и голоса - в ней нет такой информации, как ФИО, адрес, паспорт и др. Поэтому, даже если злоумышленник попытается получить доступ к данным, определить, кому они принадлежат, будет невозможно, уверяют в ЦБТ.

Сейчас с помощью биометрии граждане могут получить услуги в онлайн-режиме, для которых требуется подтверждение личности (открытие счета, вклада или получение кредита в банке), заключить договор на оказание услуг мобильной связи, выпустить квалифицированную электронную подпись, войти на портал госуслуг, дистанционно оформить карту болельщика и пройти на территорию государственных органов и организаций.