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21 сентября 2023 года 10:31

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
21 сентября. FINMARKET.RU - Дорожные камеры в Москве теперь будут фиксировать непристегнутых пассажиров, штраф в 1 тыс. рублей получит владелец автомобиля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Ездить на пассажирском сиденье непристегнутым ремнем безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры (...) Штраф в размере 1 000 руб. получит собственник автомобиля", - говорится в телеграм-канале департамента.

Там отметили, что 206 комплексов с нейросетью будут следить за тем, чтобы пассажиры в машине оставались пристегнутыми во время движения.

Врио заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в столице около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей.

"Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале департамента.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Москва,  ПДД,  камеры

 
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