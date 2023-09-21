В РФ приостановят работу нелегальных онлайн-продавцов

21 сентября. FINMARKET.RU - "Яндекс Маркет" и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") подписали соглашение, которое поможет выявлять нелегальных продавцов на площадке. Речь идет о тех, кто торгует немаркированными товарами, — например, продукцией легкой промышленности. Как рассказали " Известиям " в ЦРПТ, с помощью "Честного знака" люди смогут жаловаться на такую продукцию. Если ЦРПТ подтвердит нарушение, то информацию направят на онлайн-площадку. После чего ритейлер сможет принять решение о судьбе товара на сервисе.

""Яндекс Маркет" стал первым, кто апробировал новый механизм взаимодействия с оператором для защиты покупателей, — заявил "Известиям" директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский. — В ближайшее время к данному механизму присоединятся и другие участники рынка интернет-торговли".

Это позволит компаниям обмениваться данными о недобросовестных продавцах: если одна площадка приостановит работу нелегального продавца, то другая также сможет не допустить его работу на своем ресурсе, подчеркнули в центре.

То есть, пишут "Известия", речь идет о своеобразном черном списке торговцев контрафактом.

" Такая работа сделает процесс покупки в Сети еще более безопасным и прозрачным, это позволит снизить проверочную нагрузку на добросовестных участников рынка", — заметил Антон Гущанский.

Как подчеркнули в ЦРПТ, раньше жалобу на немаркированную продукцию передавали в надзорные ведомства, которые могли пресечь нарушение во время проверки. Но мораторий на контрольные мероприятия серьезно ограничил такой сценарий. Поэтому маркетплейсы берут на себя новое обязательство добровольно.