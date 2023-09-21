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21 сентября 2023 года 09:16
Правительство хочет обложить пошлинами почти весь экспорт
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Валерий Шарифулин/ТАСС
21 сентября. FINMARKET.RU - Правительство собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, еще не обложенные ими, кроме продукции машиностроения. Адвалорная ставка будет привязана к курсу рубля и составит максимум 7% при курсе выше 95 руб. за доллар, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям издания, мера может заработать уже в этом году и будет действовать до конца 2024 года. Сильнее всего пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений, у которых, по оценкам экспертов, введение пошлин заберет до трети экспортной маржи. По словам источников “Ъ”, ряду министерств поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта (более 50% от затрат). "Больше всего смущает явная финансовая непредсказуемость меры для бизнеса. В таких условиях никто и никогда не будет инвестировать",— отмечает источник “Ъ” среди экспортеров.
Опубликовано Финмаркет
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