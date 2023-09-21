Правительство хочет обложить пошлинами почти весь экспорт

21 сентября. FINMARKET.RU - Правительство собирается ввести экспортныепочти на все товары, еще не обложенные ими, кроме продукции машиностроения. Адвалорная ставка будет привязана к курсу рубля и составит максимум 7% при курсе выше 95 руб. за доллар, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям издания, мера может заработать уже в этом году и будет действовать до конца 2024 года. Сильнее всего пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений, у которых, по оценкам экспертов, введение пошлин заберет до трети экспортной маржи.

По словам источников “Ъ”, ряду министерств поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта (более 50% от затрат). "Больше всего смущает явная финансовая непредсказуемость меры для бизнеса. В таких условиях никто и никогда не будет инвестировать",— отмечает источник “Ъ” среди экспортеров.