Банки не спешат повышать ставки по вкладам

21 сентября. FINMARKET.RU -не спешат повышатьпо вкладам после роста ключевой ставки ЦБ РФ (они оценивают рынок и ждут решения крупных игроков), пишут "Ведомости". О росте доходности по вкладам и накопительным счетам объявили лишь несколько игроков – Совкомбанк (по всем срочным вкладам на всех сроках), Росбанк (спецпредложение по вкладу), "Ренессанс банк" (накопительный счет), "Хоум банк" (накопительный счет).

Сбербанк в ближайшие дни повысит ставки по некоторым вкладам и не исключает роста процентов по базовым ипотечным программам, сообщил его представитель. Ряд крупных банков – ВТБ, ФК "Открытие" (входит в группу ВТБ), Промсвязьбанк, Московский кредитный банк – пока оценивают ситуацию на рынке и при необходимости скорректируют ставки по кредитам и депозитам, сказали "Ведомостям" их представители.

Максимальная доходность рублевых вкладов в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, в первой декаде сентября была на уровне 9,7%, сообщал ЦБ. По данным финансовой платформы «Финуслуги», к 18 сентября средняя максимальная ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков составила 10,47%, на шесть месяцев – 10,22%, на один год – 9,51%.

В августе был период значительного повышения ставок по большинству банковских продуктов после заметного роста ключевой (с 8,5 до 12% 15 августа), говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Поэтому он не исключает, что банки будут мониторить ситуацию с динамикой банковских вкладов и при необходимости корректировать ставки вверх.

Одна из главных причин, по которой банки не спешат пересматривать ставки, – ожидания, что текущий период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) будет недолгим, говорит управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин. Банки пытаются оценить устойчивость ключевой ставки и, как следствие, необходимость изменения ценовых условий, согласен управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Исторически периоды жесткой ДКП были недолгими за исключением кризиса 2014 г. (тогда высокая ставка держалась почти год), поэтому повышение ставок коснулось пока в первую очередь краткосрочных вкладов, отмечает Алутин.

Если раньше ЦБ повышал ставку в ответ на финансовые риски, когда происходил отток капитала и банки были вынуждены мгновенно реагировать, чтобы избежать дефицита ликвидности, то сейчас угрозы в первую очередь проинфляционные, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер. Так что кредитные организации и не сильно торопятся взвинчивать ставки, поскольку массового оттока нет и ликвидность в норме, поясняет он.