Каждый пятый автовладелец готов отказаться от поездок при увеличении издержек на 10–20%

20 сентября. FINMARKET.RU - За последний годнадля автомобиля выросли очень сильно, считает каждый второй из тех, кто водит автомобиль и следит за ситуацией. Для каждого пятого увеличение расходов на бензин, ремонт и автозапчасти даже на 10-20% может стать поводом отказаться от поездок на личном авто. Это следует из опросов, проведенных для "Независимой газеты" . Аналитическим центром НАФИ. Как пояснили "НГ" в фонде "Общественное мнение" (ФОМ), ссылаясь на собственные данные, ситуация с ценами на бензин еще не стала для населения критической, но если топливо продолжит дорожать, подталкивая вверх стоимость и других товаров повседневного спроса, то это заметно охладит потребительский оптимизм россиян.

Специалисты Аналитического центра НАФИ выяснили отношение россиян к росту розничных цен на бензин и в целом к увеличению расходов на обслуживание личного автомобиля. С этой целью для "НГ" было проведено два всероссийских опроса в середине сентября.

В ходе первого опроса около 38% из почти 4,9 тыс. респондентов сообщили, что за последний год цены на топливо для автомобиля (бензин, дизель) увеличились "очень сильно". При этом 22% указали, что цены "несколько увеличились". О том, что они существенно не изменились, сказали 6% респондентов, еще 2% заявили даже, что цены в разной степени снизились.

Важное уточнение: в этом же опросе есть доля респондентов, у которых нет машины, для которых не актуальна проблема с заправкой и которые просто затруднились с ответом, - таких было 32%.

И если их исключить из рассмотрения, тогда среди тех, кто водит автомобиль и следит за стоимостью топлива, о сильном росте цен заявили больше половины - около 56% - опрошенных. О том, что цены "несколько увеличились", заявил каждый третий из тех респондентов, которые водят автомобиль и следят за ситуацией.

В ходе второго опроса выяснилось, что 16% из примерно 5,3 тыс. респондентов не откажутся от использования личного автомобиля вне зависимости от того, как вырастут их расходы на топливо, ремонт и запчасти. Однако 13% заявили, что они откажутся, если расходы увеличатся даже на 10-20%. Еще 17% допустили отказ от использования личного автомобиля при росте расходов на его обслуживание в полтора раза, 10% респондентов считают для себя неподъемным увеличение расходов в два раза, а 5% - в три раза.