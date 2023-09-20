20 сентября. FINMARKET.RU - Профсоюзы выступают за возврат к единой тарифной сетке для бюджетников. Это позволит обеспечить справедливую дифференциацию оплаты труда, заявили "Российской газете" в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Нынешняя ситуация, когда практически каждое бюджетное учреждение самостоятельно определяет систему оплаты труда, приводит к чрезмерной дифференциации в уровне оплаты по одним и тем же профессиям как между бюджетными учреждениями, так и между регионами", - рассказал руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов. Вернуть единую тарифную сетку недавно предложил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Единая тарифная сетка, по мнению профсоюзов, имеет неоспоримые преимущества. "Это и минимальные гарантии по одним и тем же профессиям, и минимальные оклады", - перечисляет Соколов. Может быть, это будет тарифная сетка не для всех бюджетников страны, а для каждой отрасли. Так как в каждой бюджетной сфере сформировалась своя система оплаты труда", констатирует он. Кроме того, зарплаты бюджетникам выплачиваются из федерального, регионального, местного бюджетов. Поэтому создать единую тарифную сетку на всю страну будет сложно. Сейчас эта система действует в РФ на территории двух регионов - ДНР и ЛНР. И этот опыт можно назвать положительным, считает Соколов. По его мнению, единая тарифная сетка могла бы справиться с проблемой низких окладов, которые по некоторым профессиям ниже МРОТ.

Единая тарифная сетка была отменена в РФ с 1 июня 2011 года. Во всех организациях бюджетной сферы РФвыплачивается по новой системе оплаты труда (НСОТ).