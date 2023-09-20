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20 сентября 2023 года 09:36
Доходность по вкладам в евро стала самой высокой среди СЗКО
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Олег Елков/ТАСС
20 сентября. FINMARKET.RU - На рынке валютных депозитов появилось неожиданное предложение. Совкомбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО, 13 крупнейших банков) объявил о запуске годовых вкладов в евро со ставкой 1,6%, пишет "Коммерсант". По данным финансового маркетплейса "Банки.ру", сейчас ни один банк из числа СЗКО не предлагает более высокой доходности по вкладам в европейской валюте. Второй результат с большим отрывом у МКБ - 0,6% годовых, на третьем месте РСХБ - 0,5%. У остальных банков из числа СЗКО ставки по вкладам в евро менее 0,01% или вовсе отсутствуют. На рынке можно найти предложения и с большей доходностью по вкладам в евро, чем у Совкомбанка, но только от небольших игроков. Единственный сравнительно крупный банк, предлагающий высокую доходность по вкладам в европейской валюте, это "Ак Барс" - 3,3% годовых, сопоставимый уровень доходности у него и по долларовым вкладам - 3,5%. В Совкомбанке введение вкладов в евро с доходностью существенно выше, чем у других крупных игроков, объяснили заботой о клиентах.
Опубликовано Финмаркет
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