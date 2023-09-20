Доходность по вкладам в евро стала самой высокой среди СЗКО

20 сентября. FINMARKET.RU - На рынке валютных депозитов появилось неожиданное предложение. Совкомбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО, 13 крупнейших банков) объявил о запуске годовых вкладов всо ставкой 1,6%, пишет "Коммерсант" . По данным финансового маркетплейса "Банки.ру", сейчас ни один банк из числа СЗКО не предлагает более высокой доходности по вкладам в европейской валюте. Второй результат с большим отрывом у МКБ - 0,6% годовых, на третьем месте РСХБ - 0,5%. У остальных банков из числа СЗКО ставки по вкладам в евро менее 0,01% или вовсе отсутствуют.

На рынке можно найти предложения и с большей доходностью по вкладам в евро, чем у Совкомбанка, но только от небольших игроков.

Единственный сравнительно крупный банк, предлагающий высокую доходность по вкладам в европейской валюте, это "Ак Барс" - 3,3% годовых, сопоставимый уровень доходности у него и по долларовым вкладам - 3,5%.

В Совкомбанке введение вкладов в евро с доходностью существенно выше, чем у других крупных игроков, объяснили заботой о клиентах.