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20 сентября 2023 года 08:38
На следующий год приватизация крупных активов не запланирована
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Михаил Терещенко/ТАСС
20 сентября. FINMARKET.RU - Продажа государством доли в крупнейших компаниях в следующем году не планируется, сообщил "Ведомостям" близкий к кабмину источник, информацию подтвердил высокопоставленный чиновник. По их словам, публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов, которая активно велась этим летом, не перешла в формальную плоскость: правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема. "Пока приватизация осталась на уровне разговоров", - констатировал близкий к кабмину источник. В бюджетные проектировки на следующий год продажа крупных госкомпаний не вошла, уточнил он. На сегодняшний день практически нет таких активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить у государства контроль, пояснил другой собеседник. "Продажа небольшого пакета в условной РЖД, которая в предыдущие годы регулярно попадала в проекты приватизации, не интересна бизнесу до такой степени, чтобы он был готов предложить за эту долю справедливую цену", - отметил высокопоставленный чиновник. По словам источника, близкого к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), тема приватизации возникла из-за опасений бизнеса по поводу возможного повышения налогов. Если выбирать из двух альтернатив - покупать госсобственность или просто платить в бюджет больше, - то первый вариант, очевидно, более предпочтителен, пояснил он. Ему также не известно об обсуждении в правительстве этой темы. На данный момент вопрос перестал быть таким актуальным, поскольку ситуация с бюджетом в целом урегулировалась. В этом году Росимущество уже смогло существенно перевыполнить плановое задание по доходам от приватизации федерального имущества, сообщил "Ведомостям" представитель ведомства. В федеральный бюджет уже поступило порядка 18 млрд руб., что превышает план по доходам на этот год почти на 880%, сообщил он. Это стало возможным как благодаря реализации ряда крупных корпоративных активов, так и внедрению упрощенного подхода к продаже объектов казны стоимостью до 100 млн руб., которые теперь не требуется включать в прогнозный план, - отметил представитель ведомства.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, приватизация, планы
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