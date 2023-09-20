Какие самые прибыльные вакансии для выпускников

20 сентября. FINMARKET.RU - СберНПФ и сервис по поиску работы и персонала "Работа.ру" выяснили, в каких сферах и отраслях экс-студентам могут предложить самые большие заработные платы (исследование есть у "Известий" .). Оказалось, максимальный уровень дохода молодым специалистам обеспечен в транспорте и логистике (75 тыс. рублей). При этом в сегменте офисных служб и бизнес-услуг готовы платить 67 тыс., еще столько же - в строительстве и недвижимости.

В свою очередь, в производстве и в агропроме среднее зарплатное предложение находится на уровне 63 тыс. рублей. За работу без опыта и специальной подготовки компании сулят 60 тыс. рублей. В сфере услуг недавние студенты могут рассчитывать на доход в 55 тыс. Похожую зарплату готовы платить в индустрии красоты и здоровья.

Исследователей удивило, что доход молодых соискателей в IT и телекоме будет всего на уровне 47 тыс. рублей. Чуть меньше (44 тыс.) предлагают работодатели из сферы культуры и образования, а также маркетинга и рекламы. В торговле новоиспеченным выпускникам предлагают один из самых низких уровней оплаты труда - всего 43 тыс.

Число вакансий для студентов только в августе этого года выросло на 8% по сравнению с прошлогодним августом, пояснил "Известиям" замгендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков.

"Средняя зарплата такого специалиста достигла 57 тыс. рублей. Число вакансий растет на фоне дефицита кадров, и работодатели вполне могут рассматривать неопытных кандидатов", - пояснил эксперт.

Однако больше всего вакансий, по его словам, размещено в пользу соискателей без опыта и спецподготовки (23% от общего числа вакансий для молодежи). Преимущественно речь идет о курьерах, операторах call-центров и администраторах. Несколько меньше объем предложений зафиксирован в торговле (21%). Интересно, что в транспорте и логистике, где студентам предлагают самые высокие зарплаты, сосредоточено лишь 15% от общего числа вакансий.

Ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина объяснила, что сегодня выпускникам вузов легче найти работу, чем, например, несколько лет назад. Тогда острая проблема безработицы среди вчерашних студентов вынудила государство разработать и принять Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. По оценке эксперта, в настоящее время молодому поколению будут рады в обрабатывающей промышленности, а также в медицине и педагогике.